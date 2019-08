Baníku v obranných řadách zatím chybí několik hráčů, ale mladí obránci podávají velmi slušné výkony. Jedním z těchto mladíků je i Petr Vodička. „Utkání bylo dnes náročné. Myslím, že se to blížilo mistráku. Hrálo se na malém kluzišti, takže bylo hodně soubojů. Na obou stranách bylo hodně šancí, ale myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ říká k utkání jednadvacetiletý obránce.

Ten z utkání v první třetině odstoupil a vrátil se do něj až po první pauze. „Měl jsem strženou hranu na brusli, takže jsem nemohl ani stoupnout na led. Naskočil jsem až ve druhé třetině. Naštěstí jsem se do toho dostal rychle zpátky a uhráli jsme to,“ pokračuje Petr Vodička.

Bek Baníku se ve druhém dějství zapsal do střelecké listiny, ačkoliv to původně neměl v úmyslu a snažil se o přihrávku na svého spoluhráče. „Dal jsem parádní gól (se smíchem). S trochou štěstíčka teda. Možná s trochou víc štěstíčka, ale bylo to na 3:0, takže to byl důležitý gól a jsem za to rád,“ líčí spokojený střelec.

Sokolovu se zatím v přípravě daří a v týmu panuje výborná nálada. „Jsem se vším maximálně spokojen. Tedy samozřejmě až na ty provizorní podmínky, co máme na zimáku. Ale dočkáme se a bude vše nové, včetně šatny. Myslím ale, že pracujeme velmi dobře,“ říká spokojeně Petr Vodička.

Baník trénuje ve vysokém tempu. Petr Vodička je však jedním z těch hráčů, kteří si na náročnost přípravy nestěžují. „Náročné je to jak kdy. Je to příprava, takže se snažíme natrénovat úplně všechno, ale nic zásadního to není,“ bere nutnou část sezony jako samozřejmost Petr Vodička.

Dnes sokolovský Baník zajíždí k přípravnému utkání číslo čtyři, do Benátek nad Jizerou.