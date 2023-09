Hokejisté Baníku Sokolov museli skousnout ve 3. kole Chance ligy první prohru. Na ledě Prostějova nestačili na tamní Jestřáby, kterým podlehli 3:6, když pro domácí výběr to byl premiérový tříbodový zisk.

Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Byl to pro nás velice těžký zápas na psychiku,“ poukazoval po utkání prostějovský trenér Martin Štrba, který se v novém angažmá postavil bývalému klubu ze západu Čech. Sokolov zažil v Prostějově úvod hrůzy, když ve 13. minutě prohrával již o tři branky. Kouč Baníku Tomáš Mariška proto sáhl k výměně brankářů, když v kleci vystřídal Michajlova Hamalčík. Ve 14. minutě navrátil baníkovce zpět do utkání při oslabení Jan Bernovský a v 18. minutě už Prostějova vedl pouze o jednu branky, když se do střelecké listiny zapsal Štěpán Csamango.

Gólové hody však pokračovaly i ve druhé třetině, když domácí poslal do dvoubrankového trháku Aleš Poledna. Baník však opět dokázal snížit na rozdíl branky, když první premiérový zásah zaznamenal v dresu Sokolova Ondřej Procházka. V závěrečné třetině však přidal Prostějov další dvě branky, na což již Sokolov nedokázal gólově odpovědět.

PODÍVEJTE SE: Úspěšná premiéra. Sokolov vypráskal Zlín, pěti zásahy

„Myslím si, že celé utkání jsme hráli velmi dobře, i když Sokolov byl dost nepříjemným soupeřem a neustále hrozil rychlými protiútoky. Kluci to ale zvládli dobře, obzvlášť v poslední části, kdy jsme zvládli neinkasovat, a naopak jsme přidali dva góly,“ doplnil k utkání exsokolovský kouč Štrba. Další zápas čeká Sokolov v domácím prostředí, když ve 4. kole Chance ligy netradičně v neděli, tedy 24. září bude hostit od 15.30 hodin Znojmo.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Baník Sokolov 6:3 (3:2, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: 6. J. Veselý (Račuk, Z. Doležal), 7. V. Burian (Z. Doležal), 13. Hanousek (Ostřížek, Z. Doležal), 26. Poledna (J. Veselý), 45. Z. Doležal (Venkrbec, Hanousek), 60. Šidlík – 14. Bernovský (Koffer), 18. Csamango (Vracovský), 30. Procházka (Osmík, Bernovský). Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 845. Sokolov: Michajlov (13. Hamalčík) – Tureček, M. Rohan, D. Mikyska, Krajčík, Klejna, Rulík, Mlčák – Tomeček, Kverka, Koffer – Procházka, Osmík, Bernovský – Csamango, Vrdlovec, Vracovský – Křemen, D. Novotný, V. Adamec. Trenér: Tomáš Mariška.