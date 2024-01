Nabuzeni cenným skalpem druhého Vsetína zamíří hokejisté Baníku Sokolov k 35. kolu Chance ligy do Litoměřic.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Chtěli jsme dobře vstoupit do nového roku, a to si myslím, že se nám povedlo nadmíru. Přijel těžký soupeř a bylo to utkání plné těžkých osobních soubojů. Jsem moc rád, jakým způsobem jsme to zvládli i v té sestavě jakou jsme měli k dispozici. Všichni hráči podali maximální výkon a tou týmovou prací s výborným Hamaldou vzadu jsme si došli i pro výborné góly,“ neskrýval radost po výhře 4:1 nad Vsetínem sokolovský trenér Tomáš Mariška.

Jenže i tentokrát čeká jeho družinu náročná šichta. Půjde totiž o hodně. V bitvě tabulkových sousedů, která bude na programu v sobotu 6. prosince od 17.00 hodin, totiž týmy od sebe dělí v průběžném pořadí pouhé dva body.

OBRAZEM: Valaši v Sokolově tvrdě narazili, odvezli si prohru 1:4