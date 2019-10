Sokolov přitom začal dobře, již ve 2. minutě vedl, když se do střelecké listiny zapsal Křemen.

Hosté ale v první třetině srovnali a ve druhé převrátili skóre na svou stranu. Z vedení se ale radovali jen 42 vteřin, poté kapitán Tomáš Rohan vyrovnal na 2:2.

Benátky s Radkem Dudou v sestavě si ale vzaly jednobrankový náskok po necelé minutě zase zpět – 2:3.

Horníci se následně pustili do ofenzivy, hostující svatyni dobývali až do 58. minuty. Konečně za ohromných ovací uklidil kotouč do klece Benátek Gorčík.

Předčasná radost. Zadostiučinění vydrželo pouze do času 59:08, kdy domácí natřikrát zaspali, nejdříve v útočném, pak i ve vlastním obranném pásmu, a hosté brali tři body. „Do dnešního utkání jsme šli s plánem být blízko u soupeře. Věděli jsme, že hraje u sebe, a chtěli jsme tímto eliminovat, aby se protivník snadno dostával na kotouč. Myslím si, že 35 – 40 minut se nám tento plán dařilo plnit,“ popisuje trenér Baníku Karel Mlejnek.

Podle kouče Sokolova rozhodla utkání přílišná naivita jeho svěřenců. „Srazila nás. Viděl jsem naivní branku na 1:2, naivní branku na 2:3 a samozřejmě se nemusíme bavit o brance na 3:4. Poté, co jsme byli 15 minut lepší než soupeř, tak jsme první inkasovanou brankou ztratili půdu pod nohama. Obrovským úsilím ve třetí třetině jsme si zasloužili minimálně bod. A tím, jak se celý zápas vyvíjel, tak jsme měli utkání vyhrát. Srazil nás souboj 50 na 50 při prvním gólu a obrovská naivita při dalších třech inkasovaných gólech. Takové věci se nesmějí stávat, pokud chceme takové zápasy vyhrávat,“ zdůrazňuje Mlejnek.

Vysoké kritérium opět snesli příznivci Baníku. „Opět vytvořili fantastické prostředí. Samozřejmě chápu, že divák chce na domácím ledě vidět vítězství a body na straně svého celku. A jsme si velmi vědomi, že v současné době jim to nenabízíme. Za celé mužstvo ale mohu prohlásit, že děláme vše pro to, abychom body divákům začali dodávat,“ vzkazuje na závěr Karel Mlejnek.