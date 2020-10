„Budeme se snažit diváky pobavit naší hrou, tak aby se nám potom zase vrátili s takovou chutí a radostí, se kterou nám teď fandí. Samozřejmě nevíme, na jak dlouho to bude, co celková situace přinese,“ říká kouč horníků Tomáš Hamara.

Jeho tým přivítá Jestřáby z Prostějova. V Sokolově půjde o souboj sousedů z tabulky, Baník je pátý, Prostějov o dva body šestý. „Jdeme vyhrát, chceme si napravit reputaci z posledního zápasu s Frýdkem-Místkem, kde náš výkon nebyl úplně špatný, ale prohospodařili jsme ho v poslední třetině,“ hlásí trenér Baníku.

Tomáš Hamara bude zřejmě postrádat útočníka Martina Kadlece.

Otazník potom visí nad obsazením brankářského postu. „V posledním zápase se nám zranil Hamrla, Cichoň je nemocný. Pokud se nedá dohromady, tak nám pomůže druholigový Cheb, se kterým spolupracujeme,“ prozrazuje Tomáš Hamara.

Prostějov po změně trenéra a obměnách v kádru není úplně čitelný. „Budou ale silní na kotouči, tlačit se do brány. To, co je vždycky zdobilo, byla rychlost, byli velice nepříjemní v útočném pásmu,“ poukazuje sokolovský trenér.

Mezi další silné stránky Jestřábů patřily přesilové hry. Hráči, kteří je měli na starost, jsou sice pryč, Prostějov ale před sezonou přivedl kvalitní náhrady v podobě Tomáše Kauta z Kladna, nebo rovnou čtveřice hráčů ze Znojma.