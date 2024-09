Úvodní dvacetiminutovka hokejistům Sokolova příliš radosti nepřinesla. Již ve 4. minutě byli gólově potrestáni, když přesilovou hru Třebíče brankově zúročil úspěšnou dorážkou Matěj Psota – 0:1.

Podruhé se měnil ukazatel skóre na sokolovském stadionu v 9. minutě, kdy Západočeši chybovali v rozehrávce, Jakub Stehlík se následně natlačil před obránce na pravé straně a bekhendem zakončil mezi betony gólmana Baníku Hamalčíka – 0:2.

Baníkovce navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou ve 14. minutě, kdy se po vyhraném buly Šikem parádní trefou od modré prezentoval Adam Rulík – 1:2.

Ani vstup do druhé periody se baníkovcům nevydařil. Ve 22. minutě navrátil dvoubrankové vedení Třebíči Martin Furch, který schoval svou střelu z pravého obránce na přední tyč a pokořil stojícího Hamalčíka – 1:3.

Sokolov se mohl gólově přiblížit Třebíči po trestném střílení, které po faulu na Tomečka, ale Vracovský ho nedokázal proměnit, když jeho křižná střela přesný cíl nenašla. Sokolov se přeci jen dočkal, když ve 47. minutě přiblížil Baník soupeři na rozdíl jediné branky Matyáš Adámek – 2:3.

O dvě minuty bylo srovnáno, to Kroupa udělal chybu v rozehrávce, kotouč se od bruslí Kofroně odrazil k Danielu Kružíkovi, který překonal Mičána – 3:3.

V 57. minutě však Třebíč uhodila počtvrté, a opět to bylo v přesilové hře, kdy Psota připravil puk z pravého kruhu na druhý, kde skóroval Tomáš Svoboda z jedničky do poloprázdné brány – 3:4. V závěru šel sice Sokolov do rizika, do šesti, ale kýžené vyrovnávací trefy se nedočkal.