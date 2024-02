Sokolovské vedení rozbily přesilovky, Kolín dosáhl na západě na vítězný obrat

/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sokolova propadli i ve druhém domácím duelu s Kolínem. Ve 46. kole Chance ligy sice baníkovci vedli nad Středočechy rozdílem dvou branek, ale ani to mu na výhru nestačilo. Kolín totiž nejprve těžil z přesilových her, kdy dokázal smazat dvoubrankové manko a ve třetí třetině dovedl dokonalý obrat do výhry 3:5.

Chance liga, 46. kolo: HC Baník Sokolov - SC Marimex Kolín. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap