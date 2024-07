„Zvládli jsme vše, co bylo v plánu a až na drobná zranění některých hráčů proběhlo vše podle našich představ a očekávání. Po celou dobu letní přípravy nám přálo počasí a měli jsme skvělé podmínky. Tréninkový stereotyp jsme rozbili soustředěním ve SPA Resortu Pawlik Františkovy Lázně, kde se o nás personál i vedení hotelu výborně postarali,“ říká trenér Baníku Tomáš Mariška.

Letošní letní přípravu měli hráči kombinovanou s pobytem na ledě, což si trenéři rovněž velmi pochvalovali. Hráčům by to totiž mělo usnadnit červencový návrat na ledovou plochu, neboť nebudou mít tak dlouhou pauzu bez bruslení.„Vycházíme z toho, že například u některých umělců neexistuje možnost, že by na tak dlouhou dobu, jako je v případě hokejistů letní pauza, odložili svůj nástroj. Proto jsme za možnost trénovat na ledě i během léta velmi vděčni a pro všechny to byla příjemná změna. Pracovali jsme na různých dovednostech, a jak víme, tak podobný model přípravy, tedy kombinaci suchých tréninku s bruslením praktikuje i čím dál více extraligových klubů,“ doplňuje Václav Eismann.

Závěr letní přípravy si hráči zpestřili výběhem na koupaliště Michal, kde si mimo jiné zahráli i beach volejbal. Tečku za desetitýdenním maratonem pak udělal nohejbalový turnaj v Karlových Varech.

„Letní přípravu jsme absolvovali bez několika starších a zkušených hráčů, kteří měli individuální přípravné plány. Po návratu z dovolené už ale bude v Sokolově trénovat kompletní tým a můžeme slíbit, že představíme jednu ofenzivní posilu. První týden po dovolené bude cílen na tréninky mimo led, aby hráči neztratili kondiční objem, a k tomu budou mít možnost dobrovolného pobytu na ledě. Od 24. července už budou všechny tréninkové jednotky pro celý tým povinné, protože se začneme intenzivně věnovat herní prezentaci našeho týmu,“ dodal Tomáš Mariška.