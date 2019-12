Mezi osmi účastníky mezinárodního turnaje nenašel přemožitele a obhájil vítězství v turnaji. V základní skupině porazili Old Boys nejprve SKP Hradec 7:0, poté domácí Vojvodinu Novi Sad 6:1 a v zápase o vítězství ve skupině zvítězili nad Červenou Zvězdou 3:1.

Tyto výsledky posunuly tým do finále celého turnaje. V něm zvítězil Baník nad Ice Lions 6:2, a kapitán Míra Hrysz tak mohl z rukou pořadatelů převzít pohár pro vítězný tým. „Turnaj se herně vydařil celému týmu. Hráli jsme bez větších výkyvů, hráči se dobře doplňovali. V nedělním finále jsme měli problémy s koncovkou a s využitím šancí, ale zkušení hráči to vzali na sebe a dokázali rozhodnout i tento duel. Určitě ještě také musím poděkovat našim fanouškům, kteří sem s námi přijeli, byli celou dobu skvělí a vždy při nás,“ říká nejlepší střelec turnaje Petr Suchopár, který zatížil konto soupeřů čtyřmi góly.

Stará garda nebude zahálet ani v dalším období. Už 14. prosince odjíždí na silně obsazený turnaj do Klatov, v lednu absolvuje tradiční klání v německém Selbu. A příprava se už pak bude pomalu ladit na vrchol sezony, domácí West Bohemia cup, který se bude konat o posledním únorovém víkendu. „Tím, že hrajeme doma, bude v týmu větší konkurence a postavíme opravdu jen to nejlepší, co máme. Na druhou stranu, řada členů bude muset také pomoci s náročnou organizací a přípravou turnaje,“ odkrývá plány kapitán týmu Míra Hrysz.

Vítězná sestava z Nového Sadu: Presl – Šafář, Suchopár, Hrysz, Krátký – Soukup, Koněvalík, Petrov-Paštika, Borolič V., Borolič T. – Vinš, Šnicer, Sopr.