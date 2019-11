„Bylo to těžké utkání, a to jsme věděli, že bude. Sokolov hraje organizovaně, Karel Mlejnek tomu dává všechno. A je to opravdu vidět,“ chválil havířovský kouč po utkání v Sokolově hokejisty Baníku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Domácím to ale nebylo nic platné. Přestože soupeře opět výrazně přestříleli, tentokrát v poměru 28:19, opět odešli z ledu poraženi. Sobotní duel na sokolovském zimním stadionu skončil 3:5 pro AZ Havířov. „Akorát, stejně jako my, mají problémy se vstřelením gólu, kdy mají stoprocentní tutovky a nedají je. My se potýkáme s úplně stejným problémem. Máme také mladé kluky. Deset šancí na jeden gól. To si myslím, že je to, co sráží Sokolov, proto je tam, kde je. Nevyužívají šance, které si vypracují. Jinak to byl výborný zápas a jsme rádi za tři body,“ přidal ještě trenér hostů.