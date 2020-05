Pro hokejistu není asi nic krásnějšího než si zahrát na mistrovství světa v domácím prostředí. A zároveň asi ošidnějšího.

Martin Straka. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Své o tom ví bývalý útočník a reprezentant Martin Straka, který byl na šampionátu v Praze v roce 2004 kapitánem českého týmu. „Je to událost, pro hráče i pro lidi. Národ žije hokejem a o to víc chcete udělat nějaký úspěch, urvat medaili, nejlíp tu zlatou. Jsou to nervy,“ připouští 47letý matador, generální manažer hokejové Škody Plzeň a nově i jeden z asistentů trenéra národního týmu.