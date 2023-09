/HOKEJ/ Do třetího domácího utkání v Chance lize, které se neslo v duchu 6. kola, nastupovali hráči Baníku Sokolov proti Třebíči v oslabené sestavě, když mimo hru bylo celkem sedm hráčů. I přesto se výběr sokolovského kouče Tomáše Marišky se soupeřem statečně pral, i když musel skousnout premiérovou prohru na svém stadionu, když Třebíč potvrdila, že se jí na cizích kluzištích daří, když slavila výhru 3: 1, třetí na stadionu soupeřů.

HC Baník Sokolov tentokrát v domácím prostředí neuspěl, když podlehl Třebíči 1:3. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Úvodní třetina přinesla na sokolovském stadionu vyrovnanou partii. Tu však brankově okořenil v 11. minutě slovenský útočník ve službách Třebíče Kevin Horváth, jehož střela proklouzla brankáři Baníku Hamalčíkovi pod lapačkou.

Před koncem první třetiny měli ještě hokejisté Sokolova výhodu dvojité přesilovky, ale tu nevyužili. Brankově se radoval Sokolov až ve druhé periodě, kdy přetavil další přesilovou hru ve vyrovnání po úspěšné dorážce Štěpán Csamangó.

Ve 33. minutě si vzala Třebíč vedení zpět, když se do střelecké listiny zapsal Mihu Štěbih. A bylo ještě hůře. Než stačili baníkovci vstřebat druhou inkasovanou branku obdrželi třetí, ve 35. minutě totiž navýšil vedení hostů Martin Dočekal, který zařídil svému týmu před závěrečnou třetinou dvoubrankové vedení.

Do třetí dvacetiminutovky šli hokejisté Sokolova s cílem smazat dvoubrankovém manko, ale Třebíč hrála v defenzivě pozorně. Sokolov sice v závěru duelu šel do rizika, kdy šel do šesti, ale ani to na zvrat nestačilo, čímž baníkovci přišli o domácí neporazitelnost.

I přes prohru patří Sokolovu čtvrtá příčka, když v sobotu 30. září sae představí v 7. kole Chance ligy od 18.00 hodin na stadionu šestého Kolína.

HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Branky a nahrávky: 21. Csamango (Vrdlovec, Klejna) – 10. Horváth (Matě. Svoboda, Štebih), 34. Štebih (Maty. Svoboda), 35. Dočekal (Bittner, Bořuta). Rozhodčí: Zubzanda, Valenta, Belko, Dědek. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 479. Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Tureček, Krajčík, Rulík, Bulka, Klejna, M. Beran – Osmík, Kverka, Kružík – Vracovský, Vrdlovec, Csamango – D. Novotný, Šlechta, Křemen – . Adamec, Kysela, Šmajda. Třebíč: Mičán – Bořuta, Furch, Štebih, Kříž, Vodička, Poizl, Baláž – Dočekal, Bittner, Ferda – Michalčuk, Vodný, Malý – L. Stehlík, Maty. Svoboda, Michálek – Matě. Svoboda, Horváth, Berka.