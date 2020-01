Vstup do utkání se ale horníkům vůbec nepodařil a po necelých třech minutách prohrávali 0:2. „Oproti většině domácích zápasů jsme dnes neměli nástup do zápasu. Tentokrát jsme ho vůbec nezachytili,“ konstatoval domácí kouč Karel Mlejnek.

Na začátku 5. minuty sice vrátil Baník do zápasu Vracovský, jenže to bylo z domácí strany, co se gólů týče, vše.

V polovině druhé třetiny hosté odskočili na 1:3 a čtvrtou branku přidali v závěru do opuštěné sokolovské klece při power-play Baníku. „55 minut se odehrávala hra, která určitě neudělala ostudu, spíše naopak. Nicméně mé hodnocení je dnes jednoduché. Dostáváme extrémně jednoduché góly a neproměňujeme tutové příležitosti,“ shrnul vystoupení svých svěřenců sokolovský trenér.

Díky domácí výhře Kadaně nad Prostějovem ztrácejí hokejisté Baníku na předposlední místo šest bodů. Dnes cestují horníci do Benátek nad Jizerou, poté hrají dvakrát doma, ve středu od 18 hodin proti Ústí nad Labem, v sobotu od 17 hodin změří síly právě s Kadaní.

HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Branky: 4:07 Vracovský (Osmík, Kverka) – 0:58 Psota (Bittner, V. Čejka), 2:40 Ferda (Václavek), 29:00 Bittner (Psota). Diváci: 576.

Sokolov: Bednář – Přindiš, Vodička, Houdek, Rulík, Kadeřávek, Michálek, Pařízek – Rohan T., Vrána J., Křemen, Vracovský, Kverka, Osmík, Švec, Zadražil, Stříbrný, Šafář, Houška, Urban.

Třebíč: D. Svoboda – Szathmáry, Nedbal, Glover, V. Čejka, Hort, Jenáček, Padrnos – Vodný, Nedvídek, Šťovíček, Psota, Bittner, P. Kratochvíl, Malec, Tadeáš Král, T. Havránek, Podlaha, Václavek, Ferda.