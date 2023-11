/HOKEJ/ Hokejisté sokolovského Baníku uspěli před reprezentační přestávkou v 19. kole Chance ligy na ledě Třebíče, kde zvítězili 4:0. Hrdinou utkání byl sokolovský brankář Martin Michajlov, který si připsal na účet druhé čisté konto a také útočník David Tureček, který obstaral polovinu branek Baníku.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Sokolovský výběr brankově udeřil na třebíčském stadionu již ve 3. minutě, když přetavil přesilovou hru ve vedení Západočechů z úspěšné dorážky extřebíčský David Tureček. Další ránu zasadili baníkovci domácím na začátku druhé periody a opět v přesilové hře. Druhou trefou se blýskl David Tureček, který si nabruslil do předbrankového prostoru, odkud prostřelil domácího Mičána.

Třetí zásah Sokolova přišel, když se Třebíč hokejově nadechovala, to se dostal ve 32. minutě k odraženému kotouči Vrdlovec, který Baníku zajistil tříbrankové vedení. V závěrečné třetině pak Třebíč dodělal ve 48. minutě úspěšnou střelou z mezikruží Daniel Kružík. Baníkovci tak udrželi před pauzou třetí místo, když další kolo odehrají v pondělí 13. listopadu od 18.00 hodin na svém stadionu, kde se jim postaví jedenáctý Kolín.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Barvíř (SK Horácká Slavia Třebíč): "S výkonem samozřejmě nejsme spokojeni. Když to rychle shrnu, tak jsme soupeři první tři góly darovali. První dva byly v oslabení, kde jsme vylétli ze systému a nehráli jsme to, co máme. Třetí gól pak pramenil z našeho špatného pohybu. Nevyhrávali jsme proto osobní souboje, byli jsme u puku pozdě, což mělo za následek právě ten třetí gól. Co musím ovšem vyzdvihnout je obětavost Sokolova. Ráno jsem o tom mluvil na poradě a teď se mi to dvojnásobně potvrdilo. Tolik zblokovaných střel je něco neuvěřitelného. Šance jsme si sice vytvářeli, nebyly to tedy úplně gólové situace, ale i kdyby ten gól padl, mně by tam pořád něco chybělo. Málo jsme se rvali o puk, nedostávali jsme se před branku soupeře. Nejvíc mě mrzí, že nejsme schopni navázat na dvě výhry, proti Litoměřicím a Jihlavě, kde jsme podali skvělý systematický a organizovaný výkon. Dneska jsme z toho vypadávali a bylo to na nás znát. Musím také souhlasit s Tomášem Mariškou, že kdybychom hráli dalších pár třetin, ten gól tam prostě nepadne. Ještě bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nás podporovali celou dobu i za nepříznivého stavu."

Tomáš Mariška (HC Baník Sokolov): "Náš výkon a celkovou práci bych dnes mohl rozdělit do tří částí. První část úspěchu by bylo nasazení Davida Turečka do první přesilovkové formace. Ten se toho zhostil na výbornou, vstřelil dvě branky a výrazně nám pomohl mít v zápase vyšší sebevědomí. Druhá část dnešního úspěchu by byla změna brankářů. Myslím si, že kdyby se hrálo klidně ještě dvě třetiny, tak nás výborně podrží a se svojí formou by i tak vychytal čisté konto. Jako poslední část našeho úspěchu bych viděl obětavost našeho týmu. Celkově jsme stáli proti velmi silnému soupeři, který má sílu, jak ve hře pět na pět, tak i v přesilovkách. Nám se povedlo jejich tlak eliminovat jak to jenom šlo a tím jsme ukořistili tři body. Hned v úvodu se nám podařilo využít početní výhody a šli jsme do vedení, což nás hodně nakoplo. Ovšem jistotu nám dalo až finální písknutí na konci zápasu. Vyhrát v Třebíči a ještě s nulou v zádech je velmi důležitá výhra, které si nesmírně ceníme."