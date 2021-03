„Čeká nás teď závěrečné sezení s hráči, nějak ukončíme sezónu. Kluci ze Sparty se ještě připojí k jejich rezervě a budou čekat, jestli je nebudou v případě zranění potřebovat pro play-off. Suchou přípravu začneme v květnu a budeme se připravovat na další sezonu, která bude hodně těžká,“ hlásí ze Sokolova kouč Baníku Tomáš Hamara.

Horníci už mají totiž také po sezoně. V rozhodujícím pátém utkání o postup do dalšího kola play-off Chance ligy neuspěli v Litoměřicích, kde padli 5:0. „Porážka je krutá, ale tak to v hokeji prostě někdy je. Tahali jsme za kratší konec,“ přiznal sokolovský trenér.

Baník brzy inkasoval „schovanou“ střelou přes změť hráčů a už se do zápasu nevrátil. „Bojujeme s tím celou sezonu. Když obdržíme branku, tak s tím máme velký problém. Chvíli nám to trvá, než se zase zvedneme,“ líčí Tomáš Hamara.

To se přesně stalo v Litoměřicích. A když už se hosté dali dohromady, přišla další rána. „Znovu jsme inkasovali,“ potvrzuje kouč Baníku.

Na konci druhé části mohli ještě horníci něco s výsledkem udělat, nepovedlo se. „Měli jsme tam přesilovky, dokonce jednu pět na tři, bohužel se nám ji nepodařilo proměnit. Chybělo nám i štěstí, které se k nám otočilo zády, dvakrát jsme tam netrefili prázdnou bránu,“ popisuje Tomáš Hamara.

Do třetí třetiny tak vstupoval Sokolov za nepříznivého stavu 0:4. „Řekli jsme si, že buď si jenom zahrajeme poslední třetinu v sezoně, nebo s tím ještě zkusíme něco udělat,“ přibližuje trenér Baníku.

Hráči si vzali k srdci druhou možnost. S výsledkem sice už nepohnuli, ale odešli z ledu alespoň se ctí. „Zlepšili jsme náš herní projev, dostávali jsme se do šancí, už jsme nebyli tak ustrašení. Na klucích bylo vidět, že s tím chtějí ještě něco udělat, ale Litoměřičtí mají samozřejmě velmi silný, kvalitní, zkušený tým, pohlídali si to. Dokázali se s tím vypořádat, a když jsme udělali jednu chybu, tak nás potrestali gólem na 5:0,“ líčí Tomáš Hamara.

Přes vyřazení je s představením svého celku v sérii spokojen. „Chtěl bych vyzvednout přístup kluků a jejich nasazení. A vůbec tu vůli překonat obrovské zdravotní problémy, které jsme měli,“ poukazuje sokolovský lodivod.

V jeho týmu byli hráči s drobnými zlomeninami, hráči s problémy s koleny. „Někteří se k nám připojili na poslední chvíli jenom kvůli tomu, aby mohli odehrát play-off, když předtím měsíc a půl nehráli a potom nastoupili a obětovali se pro tým,“ připomíná Tomáš Hamara.

V tom ostatně vidí velkou přednost týmu. „To, že jdou bojovat jeden pro druhého. Bojují za Sokolov, za sebe, za svůj tým. Za to jim patří veliká poklona, veliký klobouk dolů. Za to, jak k tomu přistoupili a v jakém zdravotním stavu do toho šli a nechali tam úplně všechno. Viděl jsem je, jak byli vyždímaní,“ prozrazuje trenér Sokolova.

Nakonec musel o postupu favorizovaných Litoměřic rozhodnout až pátý duel. „Kdyby mi někdo řekl, že bude série takhle vyrovnaná, tak bych tomu ani nevěřil. Litoměřicím jsme byli vyrovnaným soupeřem, o postup se hrálo až do poslední chvíle,“ pokračuje Tomáš Hamara.

Na hodnocení sezony je ještě brzy, přesto se dá říct, že základní cíle byly splněny. „Chtěli jsme postoupit do předkola play-off a dávat prostor mladým hráčům. To se nám myslím podařilo splnit. Dali jsme jim možnost, aby si vyzkoušeli, jak vypadá dospělý hokej, aby se tomu snažili trošku přizpůsobit a viděli, kde musí na sobě ještě zapracovat a jak musí pracovat a že to opravdu není tak jednoduché.“

Spolupráce s partnerskými kluby, Spartou Praha a Energií Karlovy Vary, podle Tomáše Hamary fungovala výborně.

„Je to hodně o spolupráci ohledně mladých hráčů a o tom, jim pomoci v přechodu z juniorského do dospělého hokeje,“ podotýká.

Hlavní hodnocení sezony Tomáše Hamaru s vedením hornického klubu ale teprve čeká. „Musíme si k tomu teď sednout,“ říká na závěr.