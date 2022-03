Zkušený kouč tak končí v Karlových Varech po dlouhých pěti sezonách. V novodobé historii klubu nikdo nevedl mužstvo nepřetržitě tak dlouho jako Martin Pešout. Od svého nástupu do funkce v roce 2017, pěti sezonách a 299 odkoučovaných zápasech tak rodák ze Slaného opouští štaci, během které klub bleskurychle vrátil do nejvyšší soutěže a hned třikrát v řadě dovedl do předkola play-off.

Pardubice urvaly třetí duel v prodloužení a Energii ukončily sezonu

„Martinovi moc děkujeme za pět let, kdy tým vedl. Povedlo se mu navrátit tým do extraligy, v další sezoně jej v ní udržet a další tři roky jej pokaždé dovedl do předkola play-off. Během svého působení pak dával velký prostor mladým hráčům, ať už to byl Honza Bednář, Patrik Hamrla, Jiří Kulich a mnoho dalších talentovaných hokejistů. Práce, kterou pro klub odvedl, si moc vážíme a děkujeme za ni,“ uvedl ke konci Pešoutova angažmá majitel klubu Karel Holoubek.

Vedení klubu v těchto dnech intenzivně řeší jak otázku složení trenérského štábu pro nadcházející sezonu, tak i kádr pro nový extraligový ročník.

PEŠOUTOVA PĚTILETKA

Trenér Martin Pešout převzal hokejisty karlovarské Energie po nepovedené sezoně 2016/17, kdy klub po 20 letech opustil nejvyšší tuzemskou soutěž. Hned v první sezoně v 1. lize ale poslali energetiky rychle zpět mezi českou elitu poté, co ovládli základní část Chance ligy, suverénně projeli prvoligovým play-off a následně zvládli i dramatickou baráž.

Úvodní sezonu po návratu do extraligového kolotoče energetici soutěž udrželi, po bídném startu ale před první reprezentační přestávkou pošilhávalo i po příčkách zajišťující účast v play-off. Série zranění i nepříznivé výsledky ve druhé polovině základní části však poslaly Energii do skupiny o umístění, kde si však západočeský klub zajistil sezonu bez baráže a udržení v extralize i pro další ročník.

A v tom se vedlo Pešoutově svěřencům náramně. Po skvělém startu a třech výhrách se energetici dokonce vyhřívali na špici soutěže a postupovou desítku drželi po celý průběh sezony. Po základní části si po devíti letech vybojovali znovu postup do play-off, v jeho předkole ale sérii s Hradcem za stavu 1:1 na zápasy a dobře rozehranou sezonu předčasně ukončila současná opatření k pandemii koronaviru.

Do dalších dvou sezon už nastupovali energetici v nových barvách, hokejový styl hokejistů pod Pešoutovým vedením ale zůstával stejný - prezentoval se rychlým, bruslařským pojetím, se kterým měli silnější soupeři nemalé potíže. V obou ročnících navíc dokráčeli do vyřazovacích bojů, celkem tedy třikrát po sobě, což se naposledy podařilo v první dekádě, která byla zakončená mistrovským titulem.

Za Pešoutova působení se opět podařilo Energii zapracovat mezi stálé účastníky tuzemské nejvyšší soutěže, klub začal zapracovávat do sestavy A-mužstva řadu talentovaných hokejistů, další borci se pak pod jeho vedením dostali až do reprezentačního týmu dospělých.

(hce, sei)