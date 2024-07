„Vloni byl jakýsi nultý ročník této spolupráce, kde jsme zjišťovali, jaké jsou možnosti a potřeby. V závěru sezony ale došlo k naprosto extrémní situaci, kdy Energie měla nevídaně širokou marodku a místo toho, aby nám hráči Karlových Varů jezdili pomáhat do Sokolova, jezdili naši hráči pomáhat týmu z lázeňského města,“ popisuje složitou situaci konce sezony Tomáš Mariška.

Na začátku nové sezony ale došlo k rozšíření spolupráce obou klubů a proto by k podobnému extrému již nemělo dojít. „Jsme domluveni, že u nás bude působit větší počet hráčů Karlových Varů a to po celou sezonu. To by tedy samozřejmě mělo platit i o závěru sezony, kdy jsme se loni o pomoc Energie nemohli opřít,“ doplňuje Václav Eismann s tím, že široká spolupráce Baníku s Energií je i prvořadým zájmem nového generálního manažera sokolovského klubu Martina Štěpánka.

Aktuální sestava Baníku je podle trenérů poskládaná dobře a hlavně podle finančních možností klubu. „Nejsme schopni za současných finančních možností klubu postavit jiný tým. Po skočení sezony jsme si ale udělali jasnou strategii, abychom byli konkurenceschopní, a té jsme se drželi. Chtěli jsme přivést jednoho zkušeného útočníka do vyšších pozic v sestavě a podepsali jsme Ondřeje Koptu. Pak jsme chtěli změnit gólmanskou dvojici, proto jsme zajistili příchod Marka Stuchlíka a obranu jsme doplnili o zkušeného Lukáše Pulpána a nadějného Jakuba Šedivého,“ říká Tomáš Mariška s tím, že většina prvoligových týmů pracuje s úplně jinými rozpočty, než je ten sokolovský.

V týmu Baníku budou naplno působit i Adam Křemen a Robert Šlechta, kteří byli vloni hráči Karlových Varů a k týmu se opět přidá pět mladých hráčů takzvaného developmentu. „Po skočení dovolené navíc představíme ještě jednu ofenzivní posilu našeho týmu. Chtěl bych ale ještě jednou zdůraznit, že není a nebylo úmyslem vedení partnerské Energie nám neposílat hráče. Spolupráce je domluvená a my věříme, že bude fungovat a společně s hráči Karlových Varů vybojujeme pro fanoušky postup do vyřazovacích bojů,“ dodal Václav Eismann.