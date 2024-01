Týden hokeje v Sokolově se vydařil, na zimní stadion dorazilo 31 nových dětí

/FOTOGALERIE/ Jako již tradičně, i letos se HC Baník Sokolov zapojil do náborové akce v rámci Týdne hokeje. Cestu na zimní stadion si našlo více než třicet dětí, z toho se do projektu Českého hokeje zaregistrovalo 26 dětí. Náborová činnost v klubu probíhá celoročně. Navíc začátkem října se v Sokolově již jedna náborová akce uskutečnila, kdy do klubu dorazila téměř třicítka zájemců o hokej. Velkým potěšením pak bylo, že velká část těchto dětí v klubu zůstala. Vzhledem k této činnosti tak byla velmi příjemným překvapením účast dalších 31 dětí na akci v rámci Týdne hokeje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Týden hokeje - HC Baník Sokolov 2024. | Foto: HC Baník Sokolov/Tomáš Bouda