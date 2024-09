Sokolovský výběr naskočil do zápasu aktivně a ve 12. minutě šel do vedení po úspěšné střele z hole Otakara Šika. O tři minuty později aplaudoval sokolovský zimák podruhé, to si Lukáš Pulpán najel mezi kruhy a střelou pod víko zvýšil vedení baníkovců.

Sokolovu vyšel skvěle i vstup do druhé periody, když ve 23. minutě navýšil vedení Západočechů v přesilovce Kupčo. Hosté sice ve 24. minutě snížili, ale to hráče Baníku nerozhodilo a stále měli více ze hry. Ve druhé polovině druhé třetiny se hra na chvíli vyrovnala, ale vážnější šance k vidění nebyly.

Ve třetí dvacetiminutovce se čekalo na další gólový zápis až do 53. minuty. To se o slovo opět přihlásil Otakar Šik, který bekhendovou kličkou zvýšil na 4:1. V 56. minutě navíc Šik předvedl pěknou akci s Vracovským, kterému předložil ideální gólovou přihrávku a bylo to 5:1. V 59. minutě překvapil Habala Hafenrichter a stanovil tak konečný účet zápasu na 5:2.

HC Baník Sokolov – SC Deggendorf 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Branky Sokolova: 12. Šik, 15. Pulpán, 23. Kupčo, 43. Šik a 56. Vracovský. HC Baník Sokolov: Habal (Altrichter) – Šedivý, Pulpán, Krajčík, M. Rohan, Klejna, Bulka – Tomeček, Šik, Vracovský – Kern, Kopta, Kučpo – Csamangó, Osmík, Křemen – Adámek, T. Rohan, Šlechta.