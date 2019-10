Josefe, patříš mezi jedny z nejaktivnějších hráčů, co se kanadských bodů týče, jsi spokojený?

Je to práce celé naší formace. Celkem jsme si sedli a doufám, že nám to bude stejně klapat i nadále. Jsme rádi, že nám to společně funguje.

Zápas s Chomutovem nebyl vůbec jednoduchý, patří mu přední část tabulky…

Minulé utkání s Přerovem bylo velmi podobné. Tyto týmy chtějí hodně napadat, ale my rychle otáčíme hru. Neděláme už tolik zbytečných chyb vzadu, všechny kotouče pálíme dopředu, forčekujeme. Je znát, že pokud děláme na ledě to, co máme, tak výsledky se dostaví.

Piráti navíc hráli hodně agresivně, do těla a nebojí se osobních soubojů. Tobě tenhle styl hokeje vyhovuje?

Soupeř hrál tvrdě. V brance nás hodně podržel David Fečo. Za stavu 3:2 měl Chomutov tutové šance a bylo důležité, že nám takto pomohl. Budu se opakovat, ale pokud děláme to, co po nás chce trenér, tak vidíme, že to skutečně jde. A věřím, že takto budeme fungovat také proti ostatním týmům v lize. Pro mě je tento styl naprosto nevyhovující. Bohužel s tím nic neudělám a musím se přizpůsobit, ale snažím se.

Navíc bylo poměrně mnoho vyloučených, což by se do dalších zápasů mělo eliminovat…

Snažíme se toho vyvarovat, protože ve hře pět na pět jsme vyrovnaní. Hrajeme dobře. Oslabením se ale stlačíme trošku dolů. Občas se stane nějaký hloupý faul, nějaké podražení nebo vysoká hůl, ale tomu se těžko vyhnete. Důležité je, abychom na oslabení byli připravení. Sledujeme na videu přesilové hry i jiných týmů.

Do třetí třetiny jste nastupovali s dvougólovým vedením, co bylo cílem? Přeci jen jste v sobotu inkasovali vyrovnávací gól několik setin vteřiny před sirénou…

Něčemu podobnému jsme se chtěli vyvarovat. Zároveň jsme se nechtěli úplně stáhnout do obrany, protože bránit dvacet minut je těžké. Pořád jsme chtěli hrát svou hru. Posledních deset minut bylo pro nás naprosto kritických. Naštěstí nás podržel Fečík a vybojovali jsme tři body.

Z posledních dvou zápasů jste nasbírali pět bodů, což je pěkná bilance…

Jsme spokojení, ale mohlo jich být šest. Bohužel. Pět bodů je samozřejmě dobrých. To, co jsme pokazili v první části sezony, musíme sbírat nyní. Nezbývá nám nic jiného než se nyní o body rvát, abychom se přibližovali té osmičce v tabulce.

Vyhovují vám více zápasy na domácím nebo venkovním ledě?

Jednoznačně doma. Už od minulého roku jsou fanoušci naprosto neuvěřitelní. Jde to slyšet. Když se zápas chýlí ke konci, mám husí kůži z jejich podpory.

Opět obrovská podpora fanoušků, která je neutichající…

Je to bomba. Zpočátku je to poklidné, ale potom, jak zápas graduje, tak se všichni fanoušci spojí a je to znát. Ženou nás dopředu a smekám před nimi klobouček. (ks)