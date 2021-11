Osmadvacetiletý útočník Tomáš Mikúš se vrací do známého prostředí. V Karlových Varech totiž strávil poslední tři sezony, před tou letošní ale zvolil působení ve Zlíně, aby byl blíže své rodině na Slovensku. To vše už je ale minulost, Mikúš bude totiž opět oblékat karlovarský dres.

„Když se rozhodlo, že budu vyměněný ze Zlína, tak se začalo řešit, které kluby by měly zájem. Ozvalo se jich více, ale nebylo to úplně na mně, protože jsem měl platnou smlouvu ve Zlíně. Jsem rád, že jdu do známého prostředí, kde jsem strávil tři krásné roky. Narodily se nám tu děti, mám tu hodně kamarádů, moc se těším,“ uvádí Mikúš k návratu do Karlových Varů. Pro staronové angažmá Mikúše rozhodlo více faktorů.

Karlovarské mužstvo vítá zpět známou tvář, po krátkém angažmá ve Zlíně se totiž do západočeských lázní vrací útočník Tomáš Mikúš.Zdroj: HC Energie Karlovy Vary

„Příchodem Tomáše reagujeme na dlouhodobější zranění Jirky Černocha s Petrem Koblasou a také možný odjezd Jiřího Kulicha na MS do 20 let. Tomáš nám také pomůže na pozici centra, kterého jsme dlouho sháněli. Navíc je to výborný kluk do kabiny, který dobře zná místní prostředí,“ říká k Mikúšovu opětovnému angažmá na západě Čech hlavní trenér a sportovní manažer klubu Martin Pešout.

Opačným směrem míří výměnou obránce Tomáš Hanousek, který do Karlových Varů přišel před letošní sezonou. Energetici mohou kromě beků stávajícího kádru využít rovněž služeb Martina Weinholda, Petra Vodičky nebo Lukáše Doudery, k dispozici mají i hráče juniorky, kteří letos skvěle bojují v nejvyšší soutěži, kde jim aktuálně patří třetí příčka.