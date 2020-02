V tehdy fenomenálním Vsetíně hrál ve společnosti takových borců, jako byl Jiří Dopita, Alexej Jaškin, Antonín Stavjaňa, Martin Ručinský nebo Roman Čechmánek. Na Lapači si mistrovské oslavy užil celkem třikrát, potom zamířil z nabitého kádru jinam.

Své střelecké schopnosti prokázal v sezoně 2001 - 2002, kdy hrál za Litvínov a Havířov, víc gólů v naší nejvyšší soutěži tehdy nikdo nedal. Korunu nejlepšího střelce extraligy získal i v sezoně 2008 2009, rok předtím si pro změnu převzal cenu pro nejlepšího hráče v kanadském bodování. To již jako člen Slavie Praha, se kterou oslavil další dva české tituly. V sešívaném dresu přidal i tři stříbrné extraligové medaile.

Hokejové putování ho nakonec vrátilo do rodného Sokolova, kde s hokejem začínal. Vloni Baníku pomohl vybojovat po 22 letech návrat do první ligy. Ve svých 42 letech ale již s poděkováním nabídku na další setrvání v kádru sokolovského áčka odmítl. „To už není pro mě.“

David Hruška se ale nakonec přeci jen nechal zlákat k dalšímu účinkování. Na Baníku vypomáhá u mládeže, když je čas, tak si nasadí kulicha s nápisem Baník Sokolov, hodí bágl přes rameno a míří vypomáhat Stadionu Cheb v krajské lize mužů. „David má chuť ještě s něčím pohnout, proto jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo zmotivovat pro jeho asi poslední hokejové angažmá u nás v Chebu. David dojíždí do sousedního Německa do zaměstnání, a má to tedy směrem přes Cheb, kde si po práci přibrzdí na hokej, kousek,“ říká šéf chebského klubu David Speierl.

Stadion Cheb má ambice vybojovat druhou ligu, v závěru sezony bude spoléhat hned na několik hráčů z Karlových Varů a Sokolova, v čele právě s ostříleným matadorem Davidem Hruškou. Ten zatím nastoupil v chebském dresu v sedmi utkáních, v nichž si připsal osm gólů a šest gólových asistencí. „Kanadských bodů zatím nemá tolik, ale je pro nás neocenitelný jak na ledě, tak na střídačce nebo v kabině. Našemu mladému mužstvu jeho přítomnost obrovsky pomáhá, o hokejových kvalitách se nemá ani cenu bavit,“ říká trenér Stadionu Cheb Jakub Kloz.

I když Chebští to po příchodu řady posil nemají úplně jednoduché, soupeři se snaží na posílený Stadion vytáhnout a hokej modrobílým pořádně znepříjemnit, někdy i za hranou pravidel. David Hruška se ale může spolehnout na řadu svých bývalých spoluhráčů, Vojtěcha Šika, Davida Feča, nebo Michaela Čejku, vedle jehož otce začínal jako dorostenec v dospělém hokeji.