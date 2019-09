Hokejisté Baníku Sokolov se v šestém kole Chance ligy vypravili do Litoměřic.

V přípravě svého soupeře dvakrát porazili, na neutrálním ledě v Ostrově i přímo v Litoměřicích. V soutěžním utkání ale vyšli naprázdno. Stadionu podlehli 5:3. „Myslím si, že to bylo naprosto vyrovnané utkání, které rozhodly detaily. V žádném případě si nemyslím, že by Litoměřičtí byli lepší. Byl to vyrovnaný boj, který na stranu Litoměřic překlopil jejich nejzkušenější hráč,“ okomentoval duel kouč Baníku Karel Mlejnek. Jeho slova potvrdil domácí trenér Daniel Tvrzník. „Byl to opravdu těžký zápas. Sokolov nás třikrát dotáhl a vyrovnal. Vítězství jsme urvali jen silou vůle a bojovností a obrovským chtíčem. Hokej se nám v poslední době nehraje lehce, měli jsme problém se střílením gólů, ale dneska jsme jich dali pět. Doufám, že nám to do dalších zápasů pomůže,“ uvedl.