Umělý syntetický led, prostor pro střelbu na branku, posilovna, rozcvičovna. V Sokolově zbývá několik dní do otevření speciálního hokejového centra. „Už dlouho jsem měl v hlavě nápad, mít nějaký svůj prostor, kde bych si mohl zacvičit sám, nebo dotrénovat hráče, kteří budou chtít udělat pro sebe něco navíc. Měl jsem tu myšlenku již dlouho a pak se nám podařilo získat prostor,“ prozrazuje Vojtěch Šik, který bude prostor provozovat.

Odchovanec karlovarského hokeje odešel prakticky po „vychození“ juniorů do sousedního druholigového Sokolova. Tady strávil šest sezon, horníkům platný obránce pomohl před dvěma lety k postupu do Chance ligy. Teď ještě pomáhá v dresu druholigového nováčka z Chebu.

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Vojtěch Šik se ale již jako hráč věnoval také trenérskému řemeslu. Posledních pět let působil v mateřské Energii Karlovy Vary, u její u mládeže. Se zaměřením na kondiční přípravu a rozvoj speciálních dovedností hráčů.

Teď je tedy zpátky v hornickém městě. „Ve Varech jsme řešili, jak to dál bude. Osobně jsem cítil, že bych se potřeboval trochu posunout,“ vysvětluje, proč skončil v Energii.

V Sokolově nebude pouze provozovatelem hokejového centra, pracovat bude také na Baníku. Vojtěch Šik byl angažován u prvoligového áčka jako kondiční trenér a kouč speciálních dovedností.

Svůj prostor bude mít v klubu také u mládežnických kategorií. „Bavili jsme se již s trenéry mládeže o tréninkové náplni či o tom, co bychom mohli do tréninkového procesu zařadit. Chtěl bych zde navázat na práci, kterou jsem dělal v Karlových Varech, kde mi hodně pomohl Tomáš Pacina. Tam jsme s Václavem Eismannem trénink dovedností zakomponovali hodně,“ poukazuje Šik.

Jak to bude vypadat konkrétně? „Budeme se společně bavit, jak nám to funguje a nefunguje. Zkusíme pracovat i více s videem, aby hráči viděli, proč to dělají, z jakého důvodu a jak jim to v zápase pomůže, aby byli úspěšní. A také je musíme nechat chybovat, aby se z toho poučili. V zápase pak dovednost naučenou v tréninku prodají v excelentním provedení,“ je přesvědčen Vojtěch Šik.

Vraťme se do speciálního hokejového centra, které ponese název Hockey Development Academy. Pro koho bude vlastně určeno? „Bude určené pro hráče z celého kraje. Cílem je především zkvalitnit práci s mládeží v kraji a aby to mělo určitou jednotu. Abychom neměli každý svůj píseček, ale směrovali to jedním směrem,“ vysvětluje.

Otevřeno by mělo být co nevidět. „Dokončujeme stavební práce, ale mělo by se to odvíjet od vládních opatření a pak bychom mohli otevřít,“ říká na závěr Vojtěch Šik.