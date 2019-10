V HC Baník Sokolov se teď rozhodli, že svým hráčům pomohou i mimo mantinely podle motta: „Nechceme vychovávat jen kvalitní hokejisty, ale především kvalitní lidi.“

Jako první v tomto týdnu v sokolovském zimním stadionu přednáší v rámci projektu „life skills“ paní Mgr. Alena Šnicerová.

„Máte štěstí, že máte trenéry, které nezajímá jenom to, jak se vám daří na ledě, kolik dáte gólů, ale taky jak se vám daří v životě,“ začala první přednášku pro kategorii U10 a U11.

Trvala hodinu. O tom, jak si zorganizovat čas, o nutnosti stanovení priorit, co dělat jako první, že je vhodné si věci zapisovat, že se dá učit třeba cestou na zápas nebo když někde čekáme a využít se k tomu dá i mobil. Probíralo se, kolik času „ukradne“ televize, počítač, nebo telefon. Vše probíhalo interaktivní formou. „Kolik z vás sáhne v prvních deseti minutách po probuzení po mobilu?“ ptala se Alena Šnicerová osazenstva, a na to se zvedl les rukou mladých posluchačů. I když našly se i výjimky. „Já taky, ale opakuji si v jedné aplikaci cizí slovíčka,“ zazněla nečekaná odpověď. „Opravdu? No tak to tě chválím.“

Mladé naděje HC Baník Sokolov se také dozvěděly, že stejně jako hokej se dá trénovat i mozek. „Pokud ho nezapojíte, budete v hokeji jen účastníkem hry, ne však jejím tvůrcem. Budete sice hrát, ale podle někoho jiného, nebudete sami vymýšlet přihrávky nebo ty správné akce,“ půjčila si přednášející slova trenérské legendy Luďka Bukače.

Zazněla i pro mnohé velmi potěšující informace. „Nemá cenu se učit bez přestávky moc dlouho. Lepší je, rozdělit si učení na menší úseky, třeba na třetiny po dvaceti minutách jako v hokeji.“

A že řešením problémus učivem není vyhození učebnic z okna, jak nabízel jeden z malých hokejistů. Vhodné není před začátkem práce ani vydatná večeře ve formě deseti knedlíků se svíčkovou – ostatně stejně jako před tréninkem na ledě. Učení chce také klid, a soustředění.

Největší ohlas sklidila závěrečná hra na zapamatování deseti položek z nákupu v obchodě. Na začátku to mladým baníkovcům moc nešlo, s pomocí „lepidla na paměť“ a sestaveného příběhu o rybích prstech, které se rozhodly, že si zahrají hokej, to bylo mnohem lepší.