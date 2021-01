V Třebíči se ale svěřencům Tomáše Hamary znovu nepovedla první třetina. „My jsme byli dnes první třetinu, možná půlku zápasu, špatní. Máme problém poslední dobou se vstupem do utkání, první třetiny prohráváme lacině, nejsme koncentrovaní. Na to se musíme zaměřit,“ potvrzuje sokolovský kouč.

Poprvé odcházel Baník do šaten za stavu 3:0 pro domácí. Potom se hra horníků zvedla. „Ve druhé půlce zápasu už jsme soupeře přehrávali, byli jsme lepší na puku, rychlejší,“ líčí Tomáš Hamara.

Dostat kotouč do branky Horácké Slávie se ale Západočechům dlouho nedařilo. „Stejně jako proti Jihlavě, i v Třebíči, když jsme potřebovali dát gól, máme tam prázdnou bránu, tak trefíme břevno, tyčku,“ kroutí hlavou trenér Baníku.

Sokolov se sice prosadil až ve třetí třetině, ale rychlé branky Osmíka ve 41. minutě a Rohana ve 43. dotáhly hosty na jediný gól.

Víc se ale nepodařilo.

Ve 45. minutě upravil na 4:2 domácí Kowalczyk. „Musíme bojovat, jít znovu dál a tvrdou, poctivou prací jít znovu tomu štěstí naproti. Dostali jsme dva góly v oslabení, naopak my jsme neproměnili přesilovku pět na tři a to asi rozhodlo,“ zamýšlí se Tomáš Hamara.

Ve středu se horníci představí na ledě nováčka z Vrchlabí, který je aktuálně na třetím místě Chance ligy, navíc je evidentně v dobré formě, v sobotu si totiž dovezl výhru z Ostravy. „Na utkání s Vrchlabím se budeme připravovat jako na každé další utkání, jdeme do toho, abychom konečně vyhráli. Teď je Vrchlabí na koni, vyhrálo v Porubě, daří se jim. Ale my doufáme, že je zastavíme, přerušíme jim tu šňůru. Chceme to znovu otočit na naši stranu a být zase úspěšní a bodovat,“ říká kouč Sokolova.

„Bohužel rozhodla první třetina, dohánět ztrátu 3:0 u tak kvalitního soupeře je prostě těžké. Ale i tak jsme to nezabalili a zkusili s tím něco udělat. Škoda toho čtvrtého gólu a samozřejmě i té přesilovky pět na tři, to byla klíčová situace. Měli jsme ji proměnit a možná jsme si mohli z Třebíče nějaký bod odvézt. Ale to je kdyby, na to se nehraje. Budeme to chtít zlomit zase jen tvrdou prací a musíme se zlepšit ve speciálních týmech, v přesilovkách a oslabeních. Uvědomujeme si, že Vrchlabí je silné mužstvo, kterému se teď navíc daří. My budeme ti, kteří je budou chtít zastavit,“ zhodnotil zápas v Třebíči pro klubový web Baníku kapitán týmu Tomáš Rohan.