Energetici se již v minulosti přesvědčili, že i v Třinci se dá hrát. Poslední výkony Karlových Varů tato slova ještě podtrhují. „Potvrdili jsme si teď v Pardubicích, že dokážeme proti takovým týmům hrát. Bude důležité, jak moc budeme obětaví, ochotní hrát do obrany a jak budeme produktivní,“ poukazuje asistent Martina Pešouta.

Třetí zápas na ledě soupeře čeká v pátek od 17 hodin karlovarskou Energii. Ta se představí mezi mantinely úřadujících šampionů naší nejvyšší soutěže, v třinecké Werk Aréně. „Třinec hraje ve velké formě, ve velké pohodě, má obrovskou kvalitu, je to jeden z hlavních kandidátů na nejvyšší příčky. Čeká nás určitě těžké utkání s hodně kvalitním soupeřem,“ říká před duelem karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.