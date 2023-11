Neúspěšný návrat. Hokejisté Sokolova se navrátili do kolotoče hokejové Chance ligy prohrou. Třetí tým tabulky nestačil v domácím prostředí na Kolín, kterému podlehl 0:2. Dnes se představí baníkovci v hitu Chance ligy, ve kterém se představí na ledě Vsetína, kde bude v sázce druhé místo. Zápasem bude zároveň uctěna památka legendárního brankáře Romana Čechmánka.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Máme za sebou těžký zápas po reprezentační pauze. Je to vždy trošku ošidné po té pauze zase naskočit do herního režimu,“ zklamaně se vracel k domácí prohře sokolovský trenér Tomáš Mariška. Kolín se dostal do vedení na sokolovském stadionu v 18. minutě, kdy se po rychlém protiútoku prosadil z dorážky Lukáš Pajer.

„Soupeř měl v první třetině lepší pohyb byl silnější v soubojích. My jsme nehráli úplně špatně, ale neměli jsme ofenzivní kvalitu, kazili jsme hru na kotouči a nehráli jsme to, co jsme chtěli,“ poukazoval Mariška na rozdíly mezi týmy. Sokolov mohl dorovnat skóre ve 25. minutě, kdy měl výhodu trestného střílení, ale to Štěpán Csamango nedokázal proměnit.

„Gólman tam stál opravdu velmi dobře tak jsem se ho snažil procedit, protože tam nějaké to malé místečko bylo ale bohužel to tam nepadlo,“ vracel se k důležitému okamžiku sokolovský útočník. A zákonitě přišel trest. Kolín totiž vstřelil ve 33. minutě druhou branku, kterou zaznamenal v přesilové hře kapitán Kolína Petr Koukal. „V průběhu zápasu jsme se zlepšovali a myslím si, že jsme si vytvořili dost šancí, ale nebyli jsme produktivní,“ poukazoval Mariška na zlepšený výkon, který ale vytoužené branky nepřinesl.

Největší příležitost ke korigování měl v 53. minutě Daniel Kružík, který ale nedokázal ve slibné šanci překonat brankáře Kolína Jakuba Soukupa, a tak duel prohrál v poměru 0:2. „Po reprezentační pauze jsme se nenavrátili na vítěznou vlnu, kterou jsme měli předtím, ale věřím, že to otočíme na Vsetíně a budeme zase bodovat a vyhrávat,“ věří v návrat na vítězné tažení baníkovců Csamango.

Jenže hokejovou družinu Tomáše Marišky nečeká nic lehkého, když se ve středu představí v hitu 21. kola Chance ligy v bitvě druhého a třetího týmu tabulky na horkém ledě Vsetína. Valaši, kterým patří druhá příčka, mají baníkovcům po prvním vzájemném duelu, co vracet, když prohráli na sokolovském stadionu 0:3. Baník ztrácí na svého soupeře v tabulce tři body, když tak oba týmy mají v duelu, který bude zahájen v 17.30 hodin, o motivaci postaráno.