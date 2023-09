/CHANCE LIGA/ Hokejisté sokolovského Baníku museli v týdnu skousnout první prohru v Chance lize. V bitvě s bývalým koučem Sokolova Martinem Štrbou, který usedl na trenérský post Prostějova, baníkovci vyšli po prohře 3:6 bodově naprázdno. „V Prostějově jsme měli špatný vstup do zápasu. Po cca dvanácti minutách jsme prohrávali 3:0, což je pak už těžké otočit, sice se nám povedlo vždy snížit, ale bohužel jsme neodvezli žádný bod,“ vracel se k premiérové prohře v Chance lize sokolovský útočník Štěpán Csamangó.

Sokolov si bude chtít spravit chuť ve čtvrtém pokračování soutěže, ve kterém bude hostit na svém stadion u v neděli 24. září od 15.30 hodin nováčka ze Znojma.

Právě v dresu nedělního soupeře válel v dřívější době i Csamangó. „Ebel liga byla strašně náročná, ale celkově na Znojmo vzpomínám jen v dobrém,“ zavzpomínal na angažmá v dresu Znojma sokolovský forvard. Sokolov si naposledy drze vyšlápl v domácím prostředí na Zlín.

O víkendu by rád přidal do sbírky další cenný skalp, ale baníkovce nečeká nic lehkého. „Znojmo sleduji, vím, že mají hodně silný útok a velmi zkušené hráče do přesilovky, takže věřím, že když budeme hrát zodpovědně do obrany a bez zbytečných faulů, vyhrajeme,“ poukazoval na kvality soupeře Csamangó.

„Věřím, že zápas zvládneme,“ věří v sílu týmu. „Budeme však potřebovat i podporu fanoušků,“ narážel Csamangó na povolený doping, na který budou baníkovci v utkání spoléhat. „Hraje se v dobrý čas, tak snad dorazí v co největším počtu,“ přeje si plný dům útočník Baníku. Vstupenky na zápas se Znojmem jsou v prodeji na ticketportal.cz.

