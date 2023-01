První třetina přinesla sice šance na obou stranách, ujala se však pouze jedna, a to v 15. minutě, kdy vítkovický tandem Krieger a Peter Mueller přetavil svou spolupráci ve vedoucí branku hostů. Ve druhé části byli na puku více hokejisté Energie, kteří si vytvořili několik šancí, přesto se měnilo skóre opět na straně druhé, když ve 35. minutě navýšily Vítkovice v KV Areně vedení na dvoubrankový rozdíl, kdy nejprve trefil tyčku Petr Gewiese a odražený kotouč stihl dorazit za záda karlovarského brankáře Habala Petr Chlán.

V závěrečné třetině se hnali energetici za kontaktní brankou, kterou vstřelili až v 59. minutě, kdy se Stříteského střela odrazila od betonu směrem nahoru, po dopadnutí kotouče na led ho Dávid Gríger doklepl do prázdné brány za záda Aleše Stezky. Následně šla Energie do power-play, ale Koblasa při snaze o rozehrávku nahrál na hůl Dominiku Lakatošovi, který poslal kotouč do prázdné brány, čímž zpečetil výhru Vítkovic na konečných 3:1.

HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 59. Gríger (Stříteský, Rachůnek) – 15. Mueller (Krieger, Bukarts), 36. Chlán (Gewiese), 60. Lakatoš. Rozhodčí: Horák, Pražák – Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:5. Vyšší tresty: 1:2. Bez využití. Diváci: 2723. Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rulík, Rohan – Koblasa, Černoch, Kohout – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kružík – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Kotala, L. Krenželok, Lakatoš – Fridrich, Chlán, Krejsa – R. Půček, Dej, Lednický – Bernovský.