Do zápasu však lépe vstoupili oni, když se mezi Stezkovy betony trefil Martin Kohout. Pak se Západočeši dlouho drželi a už to vypadalo, že se do kabin půjde za jejich vedení. Ale to z dorážky odmítl v 19. minutě Robert Flick. Na další branku se ve druhé periodě čekalo jen 32 vteřin, početní převahy využil Roberts Bukarts. Vítkovice vedly a vedení již ze svých rukou nepustily, začala totiž demolice.