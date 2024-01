Hokejisté sokolovského Baníku si řádně užili závěr roku. V Chance lize totiž hokejová družina trenéra Tomáše Marišky najela zpět na vítěznou vlnu, což se promítlo i do postavení týmu v tabulce.

Sokolov naposledy doma porazil Vsetín 3:0, naváže na výhru i ve třetím vzájemném zápase? | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Samozřejmě, že jsme se závěrem roku spokojeni. Série zápasů, ze kterých jsme získali body je o něco příjemnější, než série proher, kterou jsme měli před poslední reprezentační pauzou,“ připomněl bodové trápení baníkovců po návratu do hokejového kolotoče po první reprezentační přestávce brankář Petr Hamalčík.

„K svátkům patří pohoda, tak jsme si jí zařídili,“ říká s úsměvem. Naposledy si Sokolov připsal důležitou výhru 4:0 na ledě Kolína. „Ihned po zápasu jsem výhru hodnotil pozitivně a názor jsem nezměnil. Využili jsme přesilovku, ubránili všechna oslabení a pro mě nula jako bonus. To se jinak hodnotit ani nedá,“ vracel se Hamalčík k úspěšné tečce za rokem 2023.

A právě pro ochránce sokolovské svatyně šlo o jednu premiéru. Jakou? „Pro mě je to v sezóně první nula. Několikrát jsem jí byl velmi blízko, tak jsem rád, že mi to konečně vyšlo,“ neskrýval radost Hamalčík. „K čistému kontu je vždycky potřeba i trochu štěstíčka, které tentokrát stálo při mně,“ podotkl třiadvacetiletý gólman.

Teď jeho tým čeká další náročná šichta. Ve středu 3. ledna se představí hokejisté Baníku na svém stadionu, kde budou hostit od 18.00 hodin ve 34. kole Chance ligy Vsetín, který se drží na druhé příčce tabulky. „Žádný zápas není jednoduchý,“ je si vědom Hamalčík. „Připravíme se na něj a přidáme další body do tabulky,“ přeje si další bodový přísun na konto Sokolova. Jenže Vsetín je na tom podobně jako Sokolov. Baníkovci v pěti posledních kolech brali třináct bodů, Vsetín o bod méně.

„Základem úspěchu bude dát víc gólů než jich dostat. To by mohlo na Valachy zabrat,“ přemítal závěrem Hamalčík, co by mohlo hrát v duelu klíčovou roli. V prvním vzájemném duelu Sokolov v domácím prostředí uspěl, když slavili výhru 3:0. Odveta však Západočechům na ledě Valachů nevyšla, když si odvezli prohru 0:4.

