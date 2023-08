Hokejisté Baníku Sokolov vyhráli čtvrteční přátelský zápas prvoligových soupeřů nad Litoměřicemi 6:2. Za Sokolov se dvakrát trefil Csamangó, po jednom gólu dali Křemen, Kverka, Mlčák a Weinhold.

Baník Sokolov (ve žlutém) - Piráti Chomutov 1:2, 8. srpna 2023. | Foto: Jakub Knap

„My jsme spokojení s předvedenou hrou, bylo to výrazně lepší než v minulém zápase. Podali jsem týmovější, kompaktnější výkon. Spadlo nám tam několik pěkných branek, za to jsme rádi, na druhou stranu nechceme vůbec přeceňovat ten výsledek, protože si myslím, že neodpovídá obrazu hry. Domácí si vytvořili velkou spoustu šancí, ale nás dneska podržel brankář. Jsme spokojení s tím, že se naše hra zlepšuje, posouvá a to je pro nás ta nejpozitivnější zpráva,“ řekl klubovému webu trenér Baníku Sokolov Tomáš Mariška.

V prvním přátelském utkání padl Sokolov s chomutovskými Piráty 1:2.

Další zápas hraje Baník v úterý od 18 hodin doma proti Slavii Praha.

Sokolov nedal penaltu v poslední minutě. Ale trenér Janovský bod bral