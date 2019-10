,,Neodehráli jsme vůbec dobře první třetinu. Další dvě třetiny jsme pak byli rovnocenným soupeřem. To se nám ovšem nesmí stávat, musíme hrát od první do šedesátý minuty, jinak body sbírat nebudeme. Nebyli jsme silní v prostorech jak před naší, tak i před soupeřovou brankou, tam si myslím, že nám zápas utekl,“ míní kapitán Baníku Tomáš Rohan.

Rozhodující úder Třebíče přišel již po 32 vteřinách třetí části, kdy si domácí vzali zpět své vedení. „Šli jsme do třetí třetiny za stavu 2:2 a všichni jsme věřili, že to konečně zlomíme. To se bohužel nepovedlo a hned v první minutě jsme inkasovali smolný a zároveň vítězný gól. Je těžké říct, čím to je. Určitě se nebudeme vymlouvat na nezkušenost, kondici nebo cokoliv jiného. Souvisí to jedno s druhým, až začneme být silnější v prostorech a situacích, kde nás momentálně tlačí bota, tak věřím, že vítězství přijdou. V žádném případě neskládáme zbraně a bojujeme dál,“ burcuje kapitán horníků.

Podobně viděl porážku na jihu Moravy i útočník Matěj Zadražil. ,,Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme zase prohráli o gól, když nepočítám gól do prázdné branky v závěru zápasu. Myslím si, že zápas byl celou dobu otevřený a vyhrát mohl kdokoliv. Bohužel pro nás vyhrál soupeř. Nejspíš proto, že tomu šel víc naproti,“ zamýšlí se.

Baník znovu ztratil zápas ve třetině. ,,Ano, je to pravda, sám si to nedokážu vysvětlit. I když si myslím, že třetí třetinu jsme odehráli solidně. Bohužel se musíme naučit hrát hokej 60 minut a ne jen 40,“ připomíná Zadražil.