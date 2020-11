„Určitě to bude speciální, budu tam mít proti sobě tátu, bratrance. Nějaký pošťuchování nebo sázky budou a doufám, že to zvládneme a tři body zůstanou ve Varech,“ říká na úvod dvacetiletý obránce Karlových Varů.

Otázkou zůstává, jestli k utkání vůbec nastoupí. „Tak já doufám, že dopadnou dobře testy, co jsme měli, abychom byli všichni zdraví a mohli vyjet do zápasu v plné sestavě,“ přeje si.

Co bude platit na Kometu Brno? „Mají kvalitní tým, mají kvalitní první lajnu, která umí dát gól, a hrají dobře do útoku. Musíme si je dobře rozebrat a hlavně hrát naši hru. To si myslím by na ně mohlo platit, rychlý, útočný hokej. Musíme se na to nastavit a jít do zápasu s pokorou,“ míní Libor Zábranský junior.

Tedy stejný recept jako v posledním kole v Hradci Králové. „Osobně se na to těším. Bude to zase kvalitní soupeř, tak jak jsme měli teďka třeba právě Hradec. Nesmíme mít hlavu někde ve vejrech, že jsme teďka vyhráli 4:0, ale naopak, zase se na to připravit tak dobře jako v úterý,“ má jasno urostlý bek Energie.