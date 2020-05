Karlovarský hokej píše novou kapitolu ve své dlouhé historii. Vstupuje do éry, kterou budou symbolizovat nové klubové barvy a také nové, moderní logo.

Klubové barvy

Černá, bílá a také šedá, to jsou barvy, kterými se bude Energie prezentovat od dnešního dne. Jde o změnu vizuální identity klubu se snahou o moderní pojetí dynamického sportovního produktu. Hlavním iniciátorem této přeměny byl majitel klubu pan Karel Holoubek. „Záměrem této změny bylo především posunout vizuální prezentaci klubu na novou, vyšší úroveň,“ sdělil nejvyšší představitel klubu.



Nové logo

Společně s novými klubovými barvami klub po osmnácti letech mění i své logo. To reprezentuje současnou Energii. Základ loga je tvořen symbolem hokejky, doplněným o písmeno E, které symbolizuje název klubu Energie. Nejvýraznějším prvkem loga je zkosení písmene E, které značí dynamiku, rychlost, pohyb a energii samotnou, tedy všechny prvky, kterými se karlovarský hokej v posledních letech vyznačuje.

Dosavadní logo klubu jako takové, ale i jeho barevnost vzniklo v době před osmnácti lety a bylo přizpůsobeno barvám a oboru činnosti tehdejšího generálního partnera klubu, což v tuto chvíli již není aktuální. Klub se chce prezentovat novým, moderním logem, přičemž tyto vlastnosti již původní logo nesplňovalo.

Společně s primárním logem představuje klub i logo alternativní, kruhového tvaru, které potvrzuje svou symbolikou fakt, že Karlovy Vary jsou klubem z města horkých pramenů.

Vedení klubu by zároveň chtělo poděkovat panu Karlu Augustovi, autorovi předchozího loga z roku 2002, které klub provázelo poslední skoro dvě desítky let a s nímž klub zažil i největší úspěchy ve své dlouhé historii, včetně titulů extraligových šampionů A-mužstva, juniorů i dorostu.



V novém hávu také sociální sítě

Změnou prochází také sociální sítě a oficiální web klubu. Proměny si můžete všimnout už teď, online profily dostaly nové logo a nové úvodní fotky Facebook, Instagram, Twitter i YouTube kanál.

Barvy oficiálního webu klubu byly doplněny ještě o jednu kontrastní barvu, přičemž klub si zvolil temnější odstín zlaté. Ta upomíná na historický klubový úspěch v podobě titulu ze sezony 2008/09 a zároveň vyhlíží k podobným budoucím úspěchům. Zde se prolíná minulost s možnou budoucností.



Hashtag

Co se nemění, to je klubový hashtag pro komunikaci na sociálních sítích. Slogan #jsmejedentym totiž nejlépe vyjadřuje spojení klubu se svými fanoušky, bez nich by totiž nemohl klub jako takový existovat. Nic na tom nemění ani změna barevnosti či klubového loga.



Dresy

Tou nejčastější změnou, kterou uvidí diváci během hokejových zápasů, budou nové dresy HC Energie. Od nadcházející sezony nevyjedou karlovarští hokejisté v zelených dresech, nýbrž v tmavé, černé variantě a ve světlé, bílé se šedými prvky. Případné třetí dresy pak přinesou převahu šedé barvy. V dresech v nových klubových barvách by karlovarští hokejisté mohli vyjet už do úvodních srpnových přátelských zápasů.



Nový brand také pro fanoušky

Společně s novým oblečením pro hráče budou mít možnost ztotožnit se s novým brandem klubu i samotní fanoušci Energie. Pro ty bude připraven již v nejbližších dnech základní sortiment zboží v oficiálním klubovém fanshopu. Vlevo si prohlédněte ukázky klubového oblečení, které budou nosit samotní hráči.



Roušky

Karlovarští fanoušci mají od dnešního dne také možnost zakoupit ochranné roušky s motivem nového loga Energie. Zakoupit je lze v oficiálním fanshopu Energie přímo v KV Areně, a to ve dvou variantách. Klasickou ústenku za 189 Kč, nebo roušku s možností vložení ochranného filtru za 289 Kč. Upozorňujeme, že počet roušek je omezený, doporučujeme tedy s nákupem neotálet.