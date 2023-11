Parádní třetí příčku drží po 19. kole v hokejové Chance lize hokejisté sokolovského Baníku, kteří před sebou mají v tabulce pouze dva velké favority Vsetín a Porubu. Před reprezentační přestávkou svěřenci Tomáš Marišky zvládli, ač v oslabení náročný duel na ledě Třebíče. Jak s odstupem času kouč Sokolova zápas hodnotil a co očekává od návratu do hokejového kolotoče, do kterého baníkovci naskočí domácí bitvou v pondělí 13. listopadu, kdy vyzvou od 18.00 hodin Kolín? O tom jsme si s trenérem Baníku povídali.

Tomáš Mariška, trenér HC Baník Sokolov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Pane trenére, vraťme se k duelu s Třebíčí, jak náročný duel to pro vás byl, vzhledem k tomu, že jste zamířili duelu v okleštěné sestavě?

V zápase v Třebíči nám chybělo několik hráčů a hlavně to bylo na konci náročného zápasového programu. Jsem rád, že hráči co byli k dispozici, zmobilizovali zbytek sil a podali výborný týmový výkon, za který byli odměněni třemi body. Hráli jsme dobře do obrany a v brance nás podržel skvělý Michajlov. Bodů z horkého ledu v Třebíči si hodně ceníme.

Vám se vydařil tah s Davidem Turečkem, kterého jste zařadili do přesilovkové formace, což určitě muselo potěšit?

Přesilové hry má na starosti Martin Sobotka, ten udělal toto rozhodnutí, které nám v zápase určitě pomohlo. Dali jsme důležitou první branku, která nás uklidnila a dodala sebevědomí do dalšího průběhu. Pak jsme přidali i druhou branku a po několika zápasech jsme si tak přesilovkami výrazně pomohli, to je v zápasech s takto těžkými soupeři vždy velmi důležité.

Myslím si, že s umístěním můžeme být spokojeni, hlásí Tureček, obránce Baníku

Před pauzou jste urvali důležitou výhru, čímž jste udrželi třetí místo…

Pro nás to byla důležitá výhra před repre pauzou, která vždy dodá do kabiny klid na práci a pozitivní energii do dalších tréninků. Přidali jsme další těžké body a postavení v tabulce je jen další odměnou za týmové a obětavé výkony.

Určitě vám pauza přišla vzhledem k marodce vhod?

Všichni už jsme pauzu netrpělivě vyhlíželi, protože náš zápasový a cestovní program je opravdu hodně náročný. Většina hráčů se potýkala s nějakým zdravotním problémem a často v zápasech nastupovala i s nějakým omezením. Věřím, že se nám většina hráčů, co nemohli nastupovat před pauzou vrátí a bude opět k dispozici. Dáme se teď dohromady jak fyzicky, tak i psychicky a připravíme se na náš další program.

V pondělí se navrátíte zpět do hokejového kolotoče, kdy budete hostit Kolín, který se krčí v dolní polovině tabulky…

Postavení v tabulce určitě neodpovídá síle a nebezpečnosti soupeřů. Soutěž je velmi vyrovnaná a žádný zápas pro nás není lehký. Navíc začátek po pauze je vždy zrádný a musíme se na něj maximálně připravit a zkoncentrovat, abychom mohli pokračovat tam, kde jsme skončili posledním zápasem v Třebíči.

Vzhledem k postavení Baníku v tabulce byste měli plnit roli favorita, ale tato role je vždy ošidná, souhlasíte?

Za favorita se určitě považovat nechceme a nebudeme. Dosud jsme získali veškeré body díky obětavému týmovému výkonu doplněnému maximální pokorou, a tak musíme pracovat i nadále. Jak jsem již říkal výše, soutěž je maximálně vyrovnaná a postavení v tabulce nepřeceňujeme ani nikdy nepodceňujeme. Chceme pracovat zápas od zápasu a podávat vždy maximální výkon, pak se vždy ukáže zda to v daný moment bude stačit a zda budeme schopni přidat další body.

Za amok v Božičanech padly tvrdé tresty: Vyhazov, pokuta a distanc od svazu

Můžete tedy přiblížit, jaké máte poznatky o soupeři?

O všech soupeřích se snažíme získat maximální možné informace a z nich pak vybíráme, co předáme našim hráčům a na co je chceme upozornit, případně jestli nějakým způsobem upravíme naší hru. Většinu z této práce odvádí David Fečo, který sleduje několik zápasů soupeře a předává nám rozpracovaný materiál, se kterým pak já a Martin Sobotka můžeme mnohem rychleji dál pracovat, za ním jde většina naší přípravy na soupeře, plus ještě připravuje na soupeře i naše gólmany.

Určitě budete chtít vstoupit do náročného závěru roku, který vás čeká, tříbodovým ziskem?

Začínáme po pauze doma, před našimi skvělými fanoušky, takže určitě uděláme všechno pro to aby jsme podali maximální výkon a udělali jim co největší radost, za to jak nás ve všech zápasech podporují.

Třebíč srazil dvěma zásahy přesilovkový mág Tureček