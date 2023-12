Hokejistům sokolovského Baníku reprezentační pauza nesvědčí. Prozatím. Hokejová družina poskládaná kolem trenéra Tomáše Marišky totiž po první reprezentační pauze v Chance lize výsledkově ztrácela, čímž se v tabulce propadla na aktuálně šestou pozici.

Tomáš Mariška, trenér HC Baník Sokolov. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Bilance? Deset utkání, sedm bodů. Navíc zpět po návratu do hokejového kolotoče trápila Západočechy marodka a také slabá koncovka. „Bodů jsme získali opravdu málo a ani naše hra nebylo taková, jakou bychom chtěli,“ poukazoval sokolovský kouč Tomáš Mariška. Jeho tým se navrátí zpět do Chance ligy v domácím prostředí, kdy po druhé reprezentační pauze vyzve v pondělí 18. prosince na svém stadionu od 18.00 hodin Znojmo.

Pane trenére po první reprezentační pauze jste nedokázali navázat na předešlé výsledky, když jste v deseti duelech dosáhli pouze na sedm bodů určitě to není důvod ke spokojenosti?

Spokojeni s naším bodovým ziskem v daném období určitě být nemůžeme a také nejsme. Všichni si uvědomujeme, že po nadstandardní první čtvrtině naše hra nebyla podle našich představ. Bodů jsme získali opravdu málo a ani naše hra nebylo taková, jakou bychom chtěli. Nedokázali jsme být nebezpeční v útočné fázi a i z vyložených šanci jsme nebyli produktivní. V defenzivě nám výrazně ubylo zblokovaných střel, což nás na začátku soutěže zdobilo.

Nutno podotknout, že vás trápila absence hráčů, která se však promítla i do návratu po reprezentační pauze…

Před první pauzou jsme dohrávali s větším počtem zranění i nemocí a čekali jsme, že se tato situace během pauzy zlepší a většina hráčů se doléčí. Bohužel se to nestalo a navíc přibylo na marodku několik dalších hráčů. Proto jsme hráli v poslední době pokaždé v jiné sestavě. Dalším problémem pro nás bylo, že někteří hráči, kteří se vraceli do sestavy, nastupovali s určitým omezením. Doufáme, že již budeme mít většinu hráčů zdravých a k dispozici do hry.

Herně to nebylo špatné, ale do kolen vás prakticky srážely chyby…

Hokej je hra chyb, kdyby se nestávaly tak žádné branky nepadají. Nás ale kromě chyb a laciných branek srážela naše slabá produktivita a hra speciálních týmů. Jejich hrou jsme si dokázali pomáhat před první pauzou a jejich příspěvek nám tentokrát většinou chyběl. Měli jsme také mnohem větší počet ve většině případů zbytečných vyloučeních. Kromě posledního zápasu v Prostějově se nám nepodařilo v žádném zápase vstřelit první branku, která by nám dodala klid na hokejky. Všechny tyto aspekty současně nás pak stály spoustu bodů do tabulky.

Teď pomalu končí druhá reprezentační pauza prozradíte, na co jste se během ní zaměřili?

Na podobné věci jako tomu v předchozí pauze. Jen věříme, že tentokráte s lepším výsledkem na konci. Hráči dostali tři dny volno a od středy jsou opět v plném tréninku. Věnovali jsme se oživení kondiční a silové složky mimo led. Na ledě pak všem aspektům hry, které nás nejvíce trápili , zejména pak koncovce a tlaku do branky.

Po přestávce se představíte v domácím prostředí, kdy přivítáte Znojmo. Určitě bude hodně důležité vkročit zpět do kolotoče pravou nohou?

Zápasy po přestávce jsou ošidné, o tom jsme se přesvědčili minule. Teď věříme, že budeme nachystaní lépe a podaří se nám lepší vstup. Také věřím, že nás v posledním domácím zápase před Vánoci přijde podpořit, co nejvíce fanoušků a budou opět naší důležitou součástí.

Tabulka Chance ligy je hodně vyrovnaná, kdy tak může hrát roli každý bod…

Tabulka je vyrovnaná až extrémně, ale to se dalo čekat. V soutěži není slabých organizací a vyrovnanost týmů je veliká. Chceme se proto rvát o každý bod v každém utkání. Měli jsme teď horší období a je na nás, abychom se vrátili zpět na cestu, kdy se nám dařilo bodů získávat mnohem více.

