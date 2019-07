Rozdíly v sexuálním chování lidí v různých koutech České republiky mohou být ovlivněny několika faktory.

Partner na celý život?

Roli hraje prostředí, ve kterém žijí, ale i socioekonomické údaje jako vzdělání nebo výše měsíční mzdy. Podle Gabriely V. z Liberce je snadné vysvětlit, proč dopadl Liberecký region nejhůře. „Je tady zima, navíc všichni ti běžkaři a další sportovci jsou pořád nastydlí nebo mají chřipku. Kdo by je pak chtěl líbat, když mají neustále nudli u nosu,“ řekla s humorem Gabriela. Stejnou logikou pak komentovala šampiony v líbání z Hané.

„Je tam teplo, mají tradici v pití vína a celkově jsou tam lidé takoví přátelštější a otevřenější. Není divu, že se rádi líbají,“ dodala.

Zajímavé srovnání nabídly také odpovědi na otázky týkající se monogamie a věrnosti v partnerském vztahu. Více než 80 procent všech dotázaných odpovědělo, že je možné mít v současné době jednoho partnera na celý život. Nejmenší podporu měla monogamie opět v Libereckém kraji, kde se zároveň ukázalo, že 43 procent obyvatel bylo někdy nevěrných.

„Nevěru jsem zažil na vlastní kůži. Stejně jako mnoho mých známých nejen z Liberecka a nemyslím si, že by se to vylučovalo s přesvědčením, že zůstanu celý život pouze s jednou ženou,“ okomentoval situaci Martin H., který se sám zúčastnil ankety.

Naopak odpovědi lidí z Karlovarského, Zlínského kraje a Vysočiny převyšovaly celorepublikový průměr.

Skoro 85 procent dotázaných je přesvědčeno, že jim vydrží jeden partner na celý život. Zároveň bylo z těchto krajů nejméně lidí, kteří přiznali, že byli někdy svým partnerům nevěrní.

Jihočeští záletníci

Nejvíce z celé republiky pak zahýbají obyvatelé jižních Čech. Ti drží v anketě i další prim. Nejvíce Jihočechů a lidí z Ústeckého kraje má totiž podle výsledků sex denně. Nejčastější frekvence styku je pak u Čechů, Moravanů a Slezanů dvakrát až třikrát týdně.

„Myslím, že to tak odpovídá realitě, tedy alespoň té mojí doma. Víckrát to prostě nestihneme, někdy na to ani nemáme sílu,“ řekl Martin H. Deset procent respondentů pak odpovědělo, že vloni sex vůbec neměli.

Překvapení nepřinesla otázka na počet sexuálních partnerů.

Nejvíce zkušeností podle průzkumu mají lidé v Praze a Karlovarském kraji. Ve srovnání s lidmi z ostatních regionů častěji odpovídali, že měli za život sex s více než 20 lidmi. Nejméně pak experimentovali na Vysočině.

Nejčastěji lidé spali s jedním až čtyřmi partnery.