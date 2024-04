Téměř 50 kilogramů čistého stříbra a několik dalších desítek kilogramů vážícího technického stříbra, tedy dosud nevyčištěného stříbra, a také různé pozlacené kontakty, vše celkem za skoro milion korun. S takovým lupem odcházel čtyřlístek zlodějů z kanceláře sběrny druhotných surovin v jedné menší obci na Sokolovsku. V rukou zákona nakonec skončila dokonce pětice osob, kterým teď hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policisté zadrželi počátkem dubna celkem pět osob. | Video: Policie ČR

Krást se čtveřice vypravila v polovině února, ke sběrně dorazili dva muži (40 a 53 let) a dvě ženy (40 a 49 let) osobním automobilem. „Po chvíli měli poškodit oplocení pozemku a přejít k objektu samotné sběrny. Následně měli do střechy objektu vyříznout otvor a vniknout dovnitř,“ popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva. Veškerý lup naskládali do přinesených batohů, nasedli do auta a ze sběrny rychle odjeli.

Sokolovští kriminalisté se případem hned začali zabývat. Po provedených šetřeních a dalších úkonech nakonec počátkem dubna v brzkých ranních hodinách zadrželi policisté na různých místech Karlovarského kraje celkem pět osob, se čtveřicí ještě 44letého muže. „Následně byly provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Během nich kriminalisté zajistili mobilní telefony, počítače, datové disky, písemnosti o prodeji stříbra a zlata, střelnou zbraň, igelitové přepravky s obsahem krystalické látky nažloutlé a bílé látky či uhlíkovou brusku,“ uvedl mluvčí Kopřiva.

Dvojice ze Sokolovska vyhrožovala ženě skalpováním a zabitím, muži brala peníze

Pětice byla obviněna ze spáchání trestného činu krádeže ve formě spolupachatelství. „Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí pěti obviněných osob do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byla pětice osob vzata do vazby,“ doplnil mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí pětici osob za způsobenou větší škodu trest odnětí svobody až na pět let. A dodal, že čtveřice osob, kromě devětačtyřicetileté ženy, již byla v minulosti za krádeže pravomocně odsouzena.