Supermarket vyhořel takřka do základů ze soboty na neděli 6. listopadu 2022. Z objektu zbyly jen obvodové zdi. Na místě zasahovalo dvanáct jednotek hasičů a zasažena při něm byla také auta, která stála v těsné blízkosti. Po likvidaci vyhořelého objektu tam Penny staví nový supermarket. Hotov má být za půl roku. Požár vznikl kvůli tomu, že si mladík chtěl dobít telefon v zásuvce, kterou měla prodejna nad umělohmotnými nákupními košíky.

"Napadlo mě dobít si telefon, který mi ale spadl mezi košíky a zůstal v jednom z nich. Jediné, co jsem měl v kapse, byl zapalovač. S ním jsem se chtěl dostat do košíku pro uvězněný mobil. Když to začalo hořet, snažil jsem se to uhasit mikinou, ale nešlo to. Oheň začal hořet uvnitř košíku a tam jsem se nedostal. Začal jsem panikařit. V hlavě se mi honilo, co budu dělat. Stavěl jsem auta, bouchal na okolní okna a prosil o pomoc. Hasiče jsem nemohl zavolat, nebylo čím. Vybavuji si, že nějaká paní otevřela okno, vykoukla, řekla, že žádný oheň nevidí a zase zavřela. Zvonil jsem na zvonky. Z vyššího patra vykoukl nějaký pán a ten zřejmě hasiče zavolal. Za jak dlouho přijeli nedokážu odhadnout, byl to hrozný stres. Když přijeli, šel jsem domů," vzpomínal v rozhovoru pro Deník Mário po požáru. Ví, že market zapálil on a že si tuto chybu ponese celý život, ale v tu chvíli podle svých slov nechápal, že nikdo nechtěl pomoci.

"Po chvíli jsem se vrátil a chtěl se přiznat. Bohužel jsem to nedokázal. Jediné, na co jsem se zmohl, bylo to, že jsem se ptal hasičů nebo policistů, zda někdo nebyl přímo uvnitř. Řekli, že neví, ale snad ne. Šel jsem znovu domů a ráno přemýšlel, jestli to celé nebyl jen zlý sen. Otevřel jsem sociální sítě a zjistil, že nebyl," říká Mário, který šlápl vedle poprvé v životě.