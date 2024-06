V Chodově na Sokolovsku přišel třiatřicetiletý muž k sanitce, kde záchranáři ošetřovali zraněného člověka. Muž začal na záchranáře nadávat a byl stále agresivnější

Z obavy před napadením se záchranáři zamkli ve vozidle. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Z obavy před napadením se záchranáři zamkli ve vozidle. Muž pak několikrát udeřil do okénka a zrcátka sanitky, když se záchranáři pokusili odjet, opilý muž jim v tom bránil kopáním do nárazníku a potom bouchal do kapoty.

Za špatné parkování v Sokolově si řidiči připlatí. Městská policie zvýší pokuty

„Svého jednání muž zanechal až po příjezdu policejní hlídky. Po příjezdu policistů se třiatřicetiletý muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,12 promile. Následně byl muž, který svým jednáním způsobil na sanitním voze škodu přibližně 20 tisíc korun, předvolán na obvodní oddělení k dalším úkonům. V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva