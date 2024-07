"Je to pro obec hrozná zpráva. Znali jsme se. Vůbec nevím a nechápu, co se stalo. Je to tragédie. O žádných sporech mezi nimi jsem nevěděl. Víc vám neřeknu, nezlobte se. Počkáme, až věc vyřeší policisté," říká zjevně zlomeným hlasem starosta Šabiny František Pešek. Ani další obyvatelé nechápou, jak se to mohlo stát. "Znám je oba a nechápu, co se mohlo stát. Víc se mi o tom mluvit nechce," říká muž bydlící nedaleko místa tragédie. Později mezi lidmi začala prosakovat zpráva, že sousedé mezi sebou měli přeci jen spory.

"Něco jsem zaslechla, ale jestli je to pravda, nevím. Každopádně je to hrozné a řešit to měli jinak," říká seniorka, která sledovala zpovzdálí policejní auta. Zveřejněné informace od policie by mohly nasvědčovat tomu, že se jednalo o vraždu a sebevraždu. Mrtví muži byli totiž údajně nalezeni na svých zahradách, které dělí plot. U jednoho z mužů ležela zbraň. Jedna z verzí, se kterou policie pracuje, by tak mohla být právě vražda a následná sebevražda. Lidé, kteří u hospody řešili možné sousedské spory, nechtěli mluvit. "My nic říkat nebudeme," otáčejí se zády. Právě z nedaleké hospody měly být slyšet výstřely a lidé odtud údajně zavolali policisty.

Tragédie v Šabině na Sokolovsku. Dva lidé zemřeli, měli střelná poranění | Video: Roman Cichocki

Ti dnes krátce po 10 hodině přijali oznámení o dvou osobách bez známek života. "Obě osoby měly střelné poranění, kterému na místě podlehly. Kriminalisté se případem, ke kterému došlo v jedné menší obci na Sokolovsku, nyní usilovně zabývají," uvedli policisté první informace. Více o případu prozatím informovat nechtějí, věc nadále prošetřují.