Zatím neznámí podvodníci, kteří nabízeli zhodnocení peněz, připravili sedmdesátiletého muže ze Sokolovska o více než dvě stě tisíc korun.

Policie, ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Loudová

"V pátek 1. března letošního roku měla žena dosud neznámé totožnosti telefonicky kontaktovat sedmdesátiletého muže, kterému měla nabídnout možnost výběru profitu investovaných peněz ve výši přibližně šest tisíc dolarů na jedné z platforem. Muže tato nabídka zaujala a do počítače si následně nainstaloval software pro vzdálenou správu či pomoc, díky kterému je možné se připojit na vzdálené zařízení. Poté měl sedmdesátníkovi zavolat dosud neznámý muž, kterému sdělil kód, prostřednictvím něhož se dostal do jeho počítače. Následně se měl sám poškozený muž přihlásit do internetového bankovnictví. Neznámý muž poté využil nepozornosti a pomocí vzdáleného přístupu zadal několik plateb v bankovnictví sedmdesátiletého muže, který spravuje i účty několika společností a fyzických osob. Prostředky z těchto účtů přeposlal na bankovní účet poškozeného, ze kterého je měl poté odeslat na další účet," popsal mluvčí policie Jan Bílek.

Neznámý muž si navíc vymyslel historku o aktualizaci platebních údajů, od sedmdesátiletého muže tak vylákal informace k platební kartě, kterou využil k několika platbám u dvou společností. Sedmdesátiletému muži a dalším osobám či společnostem, kterým spravoval bankovní účty, vznikla škoda přibližně 205 tisíc korun. Případem se usilovně zabývají chebští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu podvodu.