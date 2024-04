Před okresním soudem v Sokolově pokračovalo líčení s obviněným Máriem Bajgerem, který zavinil požár chodovského Penny.

Mário Bajger přichází do jednací síně. | Video: Deník/Roman Cichocki

Supermarket 6. listopadu 2022 v ranních hodinách zcela vyhořel, zůstaly jen obvodové zdi. Poškozeno bylo i několik zaparkovaných aut v těsné blízkosti. Celková škoda je zhruba 52 milionů korun. Mladík byl obviněn z poškození cizí věci, za což mu byl navržen trest odnětí svobody na 30 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 36 měsíců. Sám obžalovaný svou vinu nepopírá. Co však obhajoba rozporuje, je fakt, že za způsobenou škodu velkého rozsahu zodpovídá výlučně obžalovaný.

Při pondělním líčení soudkyně Gabriela Siegelová četla výpovědi svědků, kteří byli požárem poškozeni. Ještě předtím zmínila žádost obhajoby, která chce zjistit, kdo dodává plastové košíky firmě Penny, zda mohou být mimo provozní dobu venku před prodejnou a také kdo k nim vydal certifikaci. Výpovědi svědků, které soudkyně četla z jejich vysvětlení podaných na policii, se týkaly škody, která jim požárem vznikla. Drtivá většina těchto poškozených byli majitelé aut zaparkovaných v těsné blízkosti Penny. Zazněla i výpověď vedoucího pracovníka chodovské pobočky Penny. Všichni uvedli, s jakou částkou se k tomuto řízení připojují.

Začal soud s mužem, který zapálil Penny. Škodu nejsem schopen zaplatit, řekl

Četla se i výpověď svědkyně, která bydlí vedle Penny, v přízemí. „Za Penny hoří, já to nezvládám. Pojďte tam se mnou. Já mu řekla, že nikam nepůjdu. Z mého místa jsem košíky neviděla, proto jsem neviděla ani žádný požár. Proto jsem tam nešla, ani jsem mladíka neznala. Poté mi to nedalo a šla jsem se podívat ještě jednou. To už bylo Penny v plamenech. Volala jsem hasiče, kteří mi oznámili, že o tom ví," uvedla mimo jiné svědkyně s tím, že mladík, který jí klepal na okno, nebyl opilý, jen nervózní a zoufalý a stále dokola opakoval, že to nezvládá uhasit.

Četla se i výpověď otce jeho přítelkyně, v jehož bytě v inkriminovaný večer popíjeli. „Pili jsme vodku, whisky, pivo. Byli jsme opilí a já jsem odpadl. Když spolu pijeme, odpadnu vždy jako první, a co dělá poté Mário, nevím. Probral jsem se až druhý den odpoledne a nevěděl, co se stalo. Až další den, když přijela policie pro Mária, jsem se dozvěděl, že to měl být on," vypověděl na policii další ze svědků s tím, že Mário alkohol ve velkém množství pravidelně nepije.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Na policii vypovídala i Máriova přítelkyně. „Na zprávy v messengeru neodpovídal. Pak přišel nad ránem domů. Byl vystresovaný a i trochu popálený. Říkal mi, že zapálil Penny a půjde sedět. Poté mu to nedalo a šel se podívat zpět k Penny, zda se někomu něco nestalo. Chtěl se i přiznat, ale nedokázal to,“ vypověděla na policii s tím, že od doby, co se jim narodila dcera, alkohol nepije.

Četly se i znalecké posudky o výši škody. Ta byla vyčíslena na budově na 42,75 milionu a na vybavení 8,6 milionu včetně DPH. Soudkyně také četla znalecké posudky, které stanovily škodu na jednotlivých poškozených vozidlech.

Na závěr obhajoba žádá přehrání videozáznamu městských kamer, kde bylo vidět, jak rychle se požár šířil. Líčení bylo odročeno na květen.