"Pátráním se usilovně zabývali i policisté z obvodního oddělení Sokolov – město. Po provedených šetřeních a na základě získaných poznatků policisté zjistili, že hledaný pětatřicetiletý muž by se měl ukrývat v bytové jednotce v Sokolově. V první polovině července letošního roku policisté vstoupili do panelového domu v Sokolově a následně i do bytové jednotky, kde se opravdu nacházel pětatřicetiletý hledaný muž. Toho policisté na místě okamžitě zadrželi a poté převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Při zadržení nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku," sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Sokolovští kriminalisté dopadli muže podezřelého ze znásilnění své přítelkyně | Video: se souhlasem PČR

Po měsících intenzivního pátrání se kriminalistům podařilo dopadnout muže, který se ukrýval v bytě v Sokolově, a byl eskortován přímo do věznice.

"V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let," doplnil mluvčí.