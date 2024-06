Policisté ze Sokolova hledají ženu zachycenou na videozáznamu, která se nacházela v prostoru pokladen v prodejně s elektronikou v době, kdy byly provedeny neoprávněné platby platební kartou poškozené osoby.

Sokolovští policisté pátrají po svědkyni platebních podvodů | Video: se svolením PČR

„Na konci listopadu loňského roku telefonicky kontaktovala neznámá osoba pětatřicetiletou ženu ze Sokolovska, a to pod záminkou aktualizace mobilní aplikace jedné z bankovních společností. Dále ženě zaslala také SMS zprávu s odkazem pro ulehčení aktualizace, na který poškozená klikla a byla dále navedena k přihlášení do svého internetového bankovnictví. Následně byly bez jejího souhlasu provedeny platby, které žena nepotvrdila. Poté měla pětatřicetiletou ženu kontaktovat z jiného telefonního čísla další neznámá osoba, která se představila jako bankéř z její banky, který jí sdělil, že bude kvůli podezřelým platbám potřeba zablokovat její bankovní účet. Dále ženě uvedl, že je potřeba v jakémkoliv bankomatu vygenerovat kód. To žena v jednom z bankomatů na Sokolovsku učinila a kód neznámé osobě předala. Poté byly bez jejího vědomí provedeny platby platební kartou v prodejně s elektronikou v Praze, či dobití kreditu u různých SIM karet,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.

Zdroj: se svolením PČR

Neznámý pachatel tak ženě způsobil škodu ve výši přibližně 250 tisíc korun.

Pokud ženu na záznamu poznáte, kontaktujte policii na bezplatné telefonní lince 158. Informace můžete také sdělit na kterémkoliv obvodním oddělení policie. Vaše svědectví může být klíčové pro vyšetřování tohoto případu.