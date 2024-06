Járo, nezlob se, já musím. Tato slova řekla svému bývalému partnerovi obžalovaná Marie P. a ihned poté ho začala škrtit. Vše kvůli penězům, které jí muž údajně slíbil půjčit, ale nakonec si to rozmyslel. Když se poté tehdy dvaaosmdesátiletý muž sesunul ze židle na zem, vzala mu obžalovaná 10 tisíc korun. Muž přežil a zavolal policii.

Marie P. u krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Roman Cichocki

Pětapadesátiletá Marie P. se za svůj čin zodpovídá před krajským soudem v Plzni, kde bylo v úterý nařízeno soudní líčení. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Obžalovaná se cítí být nevinna z pokusu o vraždu.

K incidentu došlo 1. září loňského roku ve Staré Roli na Karlovarsku. Žena svého činu lituje a zároveň rezolutně popírá, že by muže chtěla zabít. „Já ho nechtěla zabít. Sliboval, že mi půjčí. Volal stále, dokonce i v jednu v noci, že mu je smutno, ať přijedu. Sliboval, že mi půjčí peníze na opravu auta. Přijela jsem druhý den ráno. Teď nemám, řekl, přijeď za dvě hodiny. Furt dokola. Pak jsme šli a vybrali jsme z bankomatu 17 tisíc. Přišli jsme domů, seděl na židli a jedl zavináče. Mně se o tom špatně mluví. Chytla jsem ho zezadu do kravaty a škrtila. Sesunul se dopředu, bradou se opíral o zem. Stále komunikoval, nebyl v bezvědomí. Nebránil se, říkal jen, nedělej to. Já to neumím, zabít. Já jsem to nechtěla," řekla soudkyni Heleně Przybylové obžalovaná.

Poté jí muž podle její výpovědi řekl, deset tisíc si vezmi, šest mi tam nech. Tisíc předtím utratili v obchodě. „Pak jsem ho odvedla do obývacího pokoje. Sepsala jsem papír, kde jsem slíbila vrátit peníze do 14 dnů. Byl v pořádku a slíbil mi, že nebude volat policajty. Odešla jsem a po pár minutách se vrátila a slyšela, jak volá policii. Ta mě fakt vyslechla. Ukázala jsem jim 200 korun, co jsem měla u sebe. Deset tisíc jsem si schovala do podprsenky," dodala obžalovaná. Byli spolu prý zhruba 22 let a dva roky před zmíněným napadením se rozešli.

Byl lakomej, řekla u soudu žena o seniorovi, kterého škrtila kvůli penězům.Zdroj: Deník/Roman Cichocki

„Kdyby byl v bezvědomí, volala bych záchranku. Já bych mouše neublížila," dušovala se žena před soudem. O muži také prohlásila, že byl lakomý člověk. „Když jsem dělala v porcelánce, chodily nám peníze na jedno konto. Když jsem chtěla na cigára, svačinu, říkal, že nemá. Já jsem si musela půjčovat jinde. Měla jsem ho ráda, pak už ne. Volal mi každý den, od rozchodu pořád. I v jednu v noci. Pomoci s úklidem, je mi smutno, říkal. Nechtělo se mi, ale přesto jsem sedla na autobus a jela," řekla Marie P.

Tehdy dvaaosmdesátiletý senior dva měsíce nato zemřel na cévní mozkovou příhodu. Znalci před soudem prohlásili, že smrt nebyla v příčinné souvislosti s předešlým škrcením.

Další znalci mluvili o osobnosti obžalované. Zazněla, mimo jiné, slova jako cynická, chladná agrese, projevuje povrchní lítost, chyby hledá v druhých, uznává pouze pragmatický vztah, je problematická, riziková, bez zázemí, peněz. Resocializace se jeví jako velmi obtížná. Poškozený muž je více než půl roku po smrti, a u soudu tak mohla zaznít pouze jeho výpověď z tehdejšího úředního záznamu. Státní zástupkyně souhlasila, obhajoba nikoliv, a tak se záznam číst nemohl. Puštěn byl pouze audiozáznam z tísňové linky policistů, kam senior volal, že byl okraden a škrcen ve svém bytě. Soudní líčení bylo poté odročeno. Obhajoba totiž považuje za důležité, aby se zasahující policisté dostavili přímo k soudu. Jejich úřední záznam jí nestačí.