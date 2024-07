Na místě též zasahovala Zdravotnická záchranná služba.

"Na místo incidentu byla vyslána dvě vozidla plus koroner. Více informací na žádost policie zveřejňovat nebudeme," řekl mluvčí záchranné služby Radek Hes. Podrobné informace zjišťujeme.

"Obě těla byla nalezena na pozemcích svých rodinných domů. U jednoho z těl kriminalisté zajistili střelnou zbraň. Více informací poskytneme hned, jakmile to okolnosti dovolí, " sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V Šabině žilo podle posledního sčítání na 330 lidí. Policie podle ČTK uzavřela okolí místa činu mezi mateřskou školou a starou hospodou. Na místě jsou policejní vozy i auta kriminalistů. Podle místních šlo o dva sousedy, kteří měli mezi sebou delší dobu spory, zjistila ČTK.

"Pro obec to je velká rána, oba jsem znal, nikdy bych si nepředstavoval, že by se tu mohlo něco takového stát, byli to sousedé a měli normální vztahy. Co mohlo být záminkou takové tragédie, nevím," sdělil starosta obce František Pešek.

Tragédie v Šabině na Sokolovsku. Dva lidé zemřeli, měli střelná poranění | Video: Roman Cichocki

"Možná nějaké zdravotní problémy jednoho z nich," dodal ještě starosta, s tím, že je stále na místě a vyšetřování probíhá.