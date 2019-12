Kapelu založil v roce 2015 Robert Kučera, který oslovil pár svých kamarádů ze sokolovského a kynšperského orchestru. „Hrajeme různorodou populární a filmovou hudbu. Slyšet nás můžete na festivalech, slavnostech obcí, vystupujeme například i v Praze při zápasech amerického fotbalu, na plesech, během lázeňské sezony ve Františkových Lázních, na akcích veřejných i soukromých,“ říká jedna z členek orchestru Petra Rudolfová. Muzikanti to při vystoupeních umí pořádně rozbalit, v jejich repertoáru nechybí Michael Jackson, Lady Gaga, Deep Purple, ale i filmové hity, jako jsou Hey, Baby, Piráti z Karibiku nebo Policejní akademie či Četník ze Saint Tropez. „Tady v Čechách to ještě není tak obvyklé, že hrajeme takový styl muziky a ještě k tomu máme nacvičenou choreografii. Divákům se to moc líbí,“ dodává.

Muzikantů je v současné době třicet ve věku od 14 do téměř 60 let a jsou skvělá parta, která se stmeluje nejen při zájezdech, ale i na soustředěních. „Právě ten věk je trochu problém. Chybí nám mladí muzikanti. Víme, že mladí lidé nechtějí v zuškách moc hrát na žesťové nástroje. Třeba by je zlákalo právě to, že nehrajeme tradiční dechovku, ale moderní věci,“ říká Petra Rudolfová, která hraje na baryton.

Chcete-li si do konce roku Bohemian Marching Band poslechnout, máte šanci 15. prosince na vánočních trzích v Chebu a 22. prosince na vánočních trzích v Sokolově. Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 18 do 20 hodin ve zkušebně v Hornickém domě v Sokolově. „Zájemci, kteří by chtěli s námi hrát, se mohou přijít podívat, poslechnout si nás a třeba si to hned zkusit. Děláme hudbu hlavně pro zábavu,“ zve barytonistka.

Více informací se dozvíte na webové stránce www.bmband.cz, případně na facebooku.